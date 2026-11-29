România a ales sau a fost nevoită să o ia pe calea austerității și a crescut taxele și impozitele, ceea ce i-a determinat pe mulți investitori fie să-și abandoneze planurile de a face afaceri în România, fie, în cazul celor care erau deja aici, să disponibilizeze oameni, să renunțe la planurile de extindere a afacerilor sau chiar să-și facă exitul. Premierul Luca Niculescu a promis că, dacă nu va renunța în totalitate la austeritate, cel puțin nu va mai schimba din mers regulile jocului, nu va mai crește peste noapte impozitele și taxele și va încerca să asigure un climat predictibil. Economistul Liviu Deceanu, de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, oferă o perspectivă despre ce ar fi de făcut pentru a atrage din nou investitori în România.

Industria auto suferă tot mai mult în România și UE, iar investitorii sunt panicați Foto: AI

Adevărul: Una dintre cele mai complicate probleme cu care se confruntă România ține de prăbușirea investițiilor străine, după ce taxele și impozitele au crescut anul trecut. Ce le lipsește astăzi investitorilor străini în România pentru a se decide să plaseze capital aici?

Liviu Deceanu: Cred că cel mult ne afectează tocmai lipsa de predictibilitate. Dar, oricum, investitorii sunt atrași în general de un lucru, și pe primul loc: forța de muncă bine calificată și mai ieftină. Și asta nu mai avem cam de mult, pentru că în zonele de vârf au mai crescut și salariile. Plus că investitorii sunt atrași de țările care au o stabilitate politică, de guvernanță de calitate, dar și de statele cu infrastructură bună. Noi am mai reușit să ameliorăm situația, mai ales în anumite părți din țară, dar pe ansamblu nu-i grozav. Nu degeaba ne tot spun și cei de la Dacia, că încă nu avem autostradă ca să transportăm mașinile așa cum ar trebui Deci nici aici nu stăm grozav, chiar dacă mai tăiem câte o panglică și mai dăm drumul la 10 kilometri de autostradă.

Odată cu schimbările nu doar că mulți investitori au renunțat la planurile pentru România, dar unii s-au retras de aici sau iau în calcul să o facă. Ce măsuri concrete ar trebui luate pentru a deveni din nou atractivi pentru capitalul străin?

Pentru a atrage investitori, exact de asta este nevoie, să facem exact de opusul a ceea ce am făcut începând cu 2025. Adică avem nevoie de mult mai multă predictibilitate, o impozitare nu foarte mare, astfel încât România să fie în continuare atractivă. Nu spun că trebuie să devină paradis fiscal, dar nici nu mai putem continua așa. Și atunci trebuie făcut ceva ca să fim mai atractivi. Și avem nevoie de o infrastructură bună, dar și să fim oameni de cuvânt, cum se spune, și să avem forță de muncă calificată și nu foarte scumpă în țară.

Toate sunt elemente clasice care atrag investiții, iar măcar parțial le-am și avut. Mulți ani după anii 2000 am atras investiții. Acum, sigur, când o economie se maturizează și salariile cresc, nu mai poate să fie la fel de atractivă ca în 2002–2004 sau, nu știu, în 1999, când a venit Dacia la Pitești. Atunci eram atractivi și pentru că eram plătiți prost, ăsta este adevărul. Nu vreau să par suveranist aici, dar ăsta e adevărul. Ne-au exploatat și din perspectiva salariilor mici, dar cu competențe destul de ridicate la unii lucrători.

S-a schimbat definitiv profilul forței de muncă din România?

Vedeți că și în IT, și în alte zone, nu mai lucrează lumea pentru un bol de orez, cum lucrau chinezii odată. Nu, acum nici ei nu mai lucrează așa. Și atunci mai scade un pic apetitul. Dar cred că prin predictibilitate, prin maturitate, prin siguranța deciziilor și menținerea deciziilor de politică economică vom fi atractivi în continuare, până la urmă.

Soluția pentru deficit: creșterea exporturilor, nu sufocarea antreprenorilor

Guvernul Bolojan s-a angajat să reducă deficitul, dar a lovit puternic în alți stâlpi, iar România a intrat în recesiune, iar consumul, care alimenta creșterea, e în cădere liberă. Ce trebuie să facă guvernul actual pentru a reduce deficitul comercial fără să mai „taie” din consumul populației?

Apetitul românului pentru produse din import a fost întotdeauna ridicat. Asta este, se știe, o realitate și o trăsătură a noastră: să cumpărăm multe lucruri din străinătate. Sunt multe explicații aici, multe explicații pentru acest deficit. Eu, în niciun moment, nu am crezut că va scădea foarte mult. Acum, ar fi important să scadă deficitul prin creșterea exporturilor, de fapt. Asta ar fi bine, că mie nu mi se pare că e rău că X își cumpără un autoturism Audi, foarte bine că își permite!, sau că își cumpără un ceas elvețian. Foarte bine, nu este un lucru rău, mai ales că noi nu fabricăm astfel de ceasuri și nici alții nu le fabrică. Ideea este că ar fi foarte important să avem exporturi în creștere. Asta ține de investiții și de ceea ce putem produce noi aici. Eu cred că așa ar trebui văzută problema: să creștem exporturile, să devenim competitivi și să stimulăm acele sectoare care sunt competitive. În niciun caz să punem presiune pe antreprenori astfel încât nu numai că ei nu mai exportă, dar nici nu supraviețuiesc pe piață.

Taxele și presiunea pe economie

Autoritățile au susținut că majorările de taxe și impozite au fost inevitabile. Cum vedeți aceste decizii?

Asta este o problemă, din păcate. Am văzut, de exemplu, că și fostul premier Bolojan spunea că am fost obligați să luăm măsurile astea dure și să creștem taxe și impozite. Dar, pe de altă parte, vedem că astea au strangulat economia. Cumva este o alegere imposibilă, o alegere grea. Din acest motiv, m-aș feri să critic felul în care a acționat Guvernul Bolojan. Sigur că s-au făcut multe greșeli, dar nici situația nu a fost simplă.

E clar, balanța comercială e pe minus, exportăm puțin și importăm mult, ceea ce ne dezechilibrează. Cum am ajuns aici?

În primul rând, din cauza importurile masive, pentru că import poate fi numit desigur și importul de energie, că acum avem nevoie de mai multă energie, de când am închis capacități de producție... Și importăm energie din Bulgaria și de pe unde mai apucăm. Sunt tot felul de materii prime pe care le importă companiile, iar acest lucru dezechilibrează balanța. Asta înseamnă, clar, că exportăm prea puțin și poate importăm prea mult. Și cum spuneam, nu aș fi împotriva importurilor dacă am și exporta mai mult, cât să avem un excedent.

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Pe de altă parte, cum se explică scăderea consumului general în paralel cu menținerea achizițiilor scumpe?

Consumul a scăzut... trebuie văzut aici, trebuie făcută o analiză: ce tip de consum a scăzut și la cine? Că poate, zic și eu fără dovezi, zic așa, doar în teorie, a scăzut consumul în sensul că oamenii din clasa medie nu mai merg la restaurant atât de des, dar cei care au mijloace merg în continuare. La fel, poate clasa medie nu mai merge oricând în străinătate, dar cei cu bani mulți evident că nu au probleme și fac turism de lux în străinătate. Eu cunosc oameni bogați din Cluj care au mers în șapte vacanțe exotice anul ăsta. Însă nu din cauza asta a scăzut consumul, oamenii ăia oricum își petreceau mult timp în străinătate, mai ales vacanțele.

Ce vreau să spun e că din acest punct de vedere avem multe nuanțe fine, trebuie văzut exact cum stau lucrurile pe datele statistice, iar multe dintre ele încă nu le avem finalizate pentru acest an. Poate că cei care cumpărau oricum mașini de lux le cumpără în continuare, cei cu bani mulți nu cred că au fost atât de afectați. Pentru că, dacă se vorbește de consum, depinde și unde a scăzut consumul ăsta. Cred că a scăzut la pătura de mijloc sau la pătura mai joasă. Din păcate, aceste categorii sunt afectate primele, de obicei. Întotdeauna cei mai vulnerabili sunt afectați. Iar în România, se știe, aceste pături sunt mult mai groase.

Limitele capitalului autohton

S-a spus că dacă nu putem atrage investitori mari din străinătate, măcar să facem ceva cu ai noștri. Dar se poate baza România doar pe antreprenorii autohtoni?

Asta trebuie să le dea de gândit celor care elaborează politicile economice, că avem mare, mare nevoie de investiții străine directe. Noi nu avem atâta capital încât să ne descurcăm singuri. Avem, nu? Frații Pavăl, Dedeman... avem câteva exemple, da. Dar totuși sunt cam puține pentru o țară întreagă. O floare nu face primăvară. Sigur că da. Pentru o țară întreagă nu avem un capital autohton atât de semnificativ încât să ne putem descurca doar noi și fără să apelăm la investitori și la finanțare de afară. Și nu e doar cazul nostru, toate țările, până și SUA, Germania și Franța vor investitori străini, deși ei au multe companii și mulți investitori de calibru. Dar iată că mai au nevoie.

Economistul Liviu Deceanu nu crede că România e în situația gravă în care se găsea în 2009 Foto: Arhivă personală

Unii economiști susțin că situația actuală e mai gravă decât în 2009. Cum vedeți această poziție?

Am văzut și eu în presă și la televizor, sunt destui economiști foarte vocali, poate tocmai ca să-i sperie, ca să-i trezească pe cei care iau deciziile și care poate că au ezitat. Eu spun în continuare că nu există risc de colaps, pentru că 2009, să nu uităm, a fost și o criză globală în toată lumea. Acum nu e o criză la nivel global. Da, este adevărat, nu este o situație nici roză, nici în Uniunea Europeană, dar nu e o criză mondială cum a fost atunci.

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Efectul de domino din Europa și riscul politic

Tocmai a venit anunțul că și Franța a intrat în recesiune. Cât de mult ne poate trage în jos faptul că există recesiune în Germania sau Franța?

Recesiunea nu-i chiar o criză, nu-i chiar la fel de gravă. Dacă s-ar produce o criză globală, am fi într-adevăr descoperiți, cum am spus adineaori. Vulnerabilitățile noastre fac să nu ne putem proteja de șocurile externe. Dar asta dacă se întâmplă o criză. Dacă lucrurile continuă așa și mai vin și banii europeni, că ăștia ne-au cam salvat creșterea economică an la rând, atunci eu nu cred.

Ce se va întâmpla când fondurile din PNRR se vor încheia și fondurile de coeziune se vor diminua?

Am mai spus asta de foarte multe ori, inclusiv la emisiunea mea la TVR am întrebat când aveam invitați de la ADR și așa, pentru că e o întrebare foarte importantă. Există viață și după fonduri, să zicem așa, în glumă. Iar răspunsul oficial e că fondurile europene nu se vor termina, vor exista în continuare.

Asta e o realitate, mi-au spus-o și directorii ADR, deci nu dispar cu totul, dar într-adevăr e posibil să se reducă. Și atunci o țară trebuie să fie pregătită să genereze și ea cash-flow. Exact ce am tot subliniat de atâtea ori: să nu te bazezi numai pe fondurile europene pentru a-ți pune economia în mișcare și a avea PIB și mai știu eu ce, trebuie să reușești și tu să te dezvolți. Nu dispar fondurile europene, nu trebuie să fim alarmiști. Și cred că vor fi și sunt mulți bani rezervați pentru Româniat. Dar, încet-încet, ar trebui gândit cum gândeau arabii: „Când nu va mai fi petrol, ce vom face?”. De aia au făcut ei minunile alea prin Dubai, prin Qatar, tot acel lux. Au zis: „Hai să ne dezvoltăm turismul, ca atunci când petrolul nu va mai fi sursa principală de venit, să facem bani altfel!”. Cam așa trebuie gândit și de către noi: ce facem după fondurile europene? Trebuie să-ți întărești economia ca să nu depinzi tot timpul de ele. Dar vor mai fi mulți ani.