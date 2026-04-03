Situația de pe frontul din Ucraina, „cea mai bună din ultimele 10 luni”. Zelenski: Kievul a reușit să oprească ofensiva planificată de Rusia

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, 3 aprilie, că armata Ucrainei se află într-o poziție mai bună pe front decât în ultimele luni și că a reușit să oprească ofensiva planificată de forțele rusești în luna martie.

„Ofensiva pe care o plănuiau pentru martie a fost zădărnicită de acțiunile forțelor noastre armate. De aceea, rușii își vor intensifica acum pur și simplu operațiunile de asalt”, a afirmat Zelenski, conform Reuters.

Liderul de la Kiev a subliniat că, deși situația rămâne complexă, linia frontului rezistă și reprezintă „cea mai bună în care a fost în ultimele 10 luni”.

În același timp, el a avertizat că Rusia ar putea crește ritmul atacurilor ca reacție la eșecul planurilor inițiale.

Președintele ucrainean a mai menționat că autoritățile de la Kiev se bazează pe informațiile serviciilor de intelligence interne și că încearcă să mențină sprijinul internațional. În acest scop, Zelenski a invitat reprezentanți ai Statelor Unite pentru noi discuții și consultări.

„Am primit reacții favorabile la această inițiativă, ceea ce ar putea duce la o coordonare mai strânsă cu aliații noștri”, a adăugat liderul ucrainean.

Recent, Kievul confirmă amplasarea de mine și consolidarea apărării la frontiera cu Republica Moldova, pe segmentul transnistrean şi avertizează că regiunea controlată ar putea fi folosită de Rusia pentru acțiuni destabilizatoare în spatele frontului.

Ucraina desfășoară măsuri consolidate de apărare la frontiera cu Republica Moldova, pe segmentul care se învecinează cu regiunea transnistreană, inclusiv operațiuni de minare și detașarea unor unități suplimentare ale serviciului de frontieră.