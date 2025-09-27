Zelenski avertizează că Rusia pregătește un război cu altă țară europeană. „Nimeni nu știe unde. Dar asta își dorește”

Președintele Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea începe un nou război cu altă țară europeană, având în vedere incidentele din ultima vreme, când drone rusești au pătruns în spațiul aerian al unor țări NATO.

Vorbind la Kiev, după întâlnirea cu Donald Trump la ONU, Zelenski a spus că Rusia se pregătește pentru un conflict mai amplu , scrie The Guardian.

„Putin nu va aștepta să își termine războiul din Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde. Dar asta își dorește”, a declarat el.

Președintele Ucrainei a precizat că Kremlinul verifică în mod deliberat capacitatea Europei de a-și proteja cerul, după observațiile de drone în Danemarca, Polonia și România și după încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de luptă rusești.

Mai multe drone au fost observate vineri seara deasupra unei baze militare daneze și sâmbătă deasupra unei baze norvegiene.

Zelenskiy a sugerat că guvernele UE se confruntă cu dificultăți în a face față acestei noi amenințări periculoase. La începutul acestei luni, Ucraina a observat 92 de drone îndreptându-se spre Polonia.

Majoritatea au fost interceptate. Nouăsprezece au pătruns în teritoriul polonez, unde forțele poloneze au doborât patru dintre ele.

„Nu îmi comparăm forțele. Noi suntem în război și ei [Polonia] nu sunt”, a spus Zelenski. Președintele ucrainean a adăugat că reprezentanți din mai multe țări, care nu au fost numite, vor călători în Ucraina pentru a primi „instruire practică” despre cum să respingă atacurile aeriene rusești.

„Suntem pregătiți să ne împărtășim experiența”, a mai spus el.

Declarațiile lui Zelenskiy au urmat după ceea ce el a descris ca fiind discuții „foarte bune” cu Trump, în marja Adunării Generale a ONU. După întâlnire, președintele SUA a declarat că crede că Ucraina poate recuceri tot teritoriul pierdut din 2022, cu sprijinul Europei și al NATO.