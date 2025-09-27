Germania ia măsuri după incursiunile dronelor care au perturbat traficul aerian în Danemarca: „Există o amenințare ridicată”

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat că Germania va adopta noi măsuri pentru a se proteja de amenințarea reprezentată de drone, după mai multe incidente în Danemarca și apariții suspecte în țară, notează Reuters.

Germania se află în alertă după ce incursiunile de drone au perturbat traficul aerian în Danemarca și au ridicat semne de întrebare în privința securității aeriene la nivel european. Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a calificat amenințarea ca fiind „ridicată” și a precizat că țara va lua măsuri pentru a se proteja.

„Există o amenințare care poate fi clasificată drept ridicată când vorbim de drone. Este o amenințare abstractă, dar foarte concretă în anumite cazuri”, a declarat Dobrindt la Berlin.

Printre măsurile analizate se numără revizuirea legii privind securitatea aviației, pentru a permite implicarea armatei în doborârea dronelor. Ministrul a explicat că scopul este de a proteja infrastructura critică și marile adunări de oameni.

Autoritățile germane investighează mai multe apariții suspecte de drone pe teritoriul țării, urmărind să prevină posibile incidente similare celor din Danemarca. Oficialii europeni rămân vigilenți în contextul creșterii numărului de incursiuni neautorizate de acest tip.