Armata ucraineană a publicat traiectoria dronei maghiare care a intrat în spațiul aerian al Ucrainei

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a făcut publică traiectoria unei drone aparținând Ungariei despre care spune că a intrat în spațiul aerian ucrainean vineri dimineață, relatează Ukrainska Pravda.

„În dimineața de 26 septembrie 2025, echipamentul radar al Forțelor Armate ale Ucrainei a înregistrat de două ori survolul unui obiect aerian de tip dronă la diferite altitudini în spațiul aerian al Ucrainei, deasupra regiunii Transcarpatia. Obiectul menționat a încălcat de două ori frontiera de stat a Ucrainei dinspre Ungaria”, a scris Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe Facebook.

Statul Major General a precizat că, pentru a neutraliza o potențială amenințare, forțele de apărare ucrainene au patrulat spațiul aerian de deasupra districtului Ujhorod cu o dronă de tip Chaklun-KM aparținând forțelor de sisteme fără pilot.

„Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare”, a anunțat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a reacționat vineri, spunând despre preşedintele ucrainean că „începe să o ia razna” din pricina sentimentelor anti-maghiare și „vede acum monştri".