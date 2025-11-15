Zelenski anunță restructurări majore în companiile de stat din energie, după scandalul uriaș de corupție de la vârful Guvernului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, 15 noiembrie, o amplă restructurare în sectorul energetic de stat, după ce opinia publică a fost zguduită de un scandal de corupție de proporții. Recent, autoritățile anticorupție au dezvăluit că un grup infracțional a deturnat 100 de milioane de dolari din companiile naționale de energie.

Luni, 10 noiembrie, structurile ucrainene anticorupție au făcut public faptul că sumele uriașe au fost sustrase printr-o schemă complexă de mită și comisioane ilegale. Miercuri, Zelenski a cerut demisia miniștrilor energiei și justiției, care au renunțat rapid la funcții.

„Începem restructurarea unor întreprinderi de stat-cheie din sectorul energiei”, a anunțat duminică președintele, într-o postare pe platforma X. Zelenski a precizat că firmele vizate vor trece printr-un audit complet, iar conducerile acestora vor fi schimbate, potrivit AFP.

Printre companiile aflate în centrul reformei se află Energoatom, gigantul nuclear de stat implicat direct în scandal. Zelenski a cerut formarea unui nou consiliu de supraveghere „în termen de o săptămână”, pentru a permite „o restructurare completă a conducerii companiei”. De asemenea, președintele a solicitat numirea urgentă a unui nou director la Ukrhydroenergo și accelerarea reformelor la Naftogaz.

Liderul ucrainean a subliniat că autoritățile vor coopera pe deplin cu ancheta anticorupție. „De asemenea, am instruit oficialii guvernamentali să mențină o comunicare constantă și semnificativă cu organele de aplicare a legii și cu organismele anticorupție”, a declarat Zelenski. „Transparența și integritatea deplină în sectorul energiei rămân o prioritate absolută.”

Scandalul a alimentat presiunile unor aliați europeni, care au cerut Kievului măsuri ferme împotriva corupției.

Fost partener de afaceri al lui Zelenski, în centrul anchetei

Ancheta îl vizează direct pe Timur Mindich, fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski și coproprietar al studioului Kvartal 95. Biroul Național Anticorupție (NABU) îl acuză pe Mindich că a condus grupul care a colectat mită și comisioane ilegale de la furnizorii Energoatom, în schimbul menținerii contractelor și evitării blocării livrărilor.

Potrivit NABU, 100 de milioane de dolari au fost spălați prin această schemă. Presa ucraineană notează că administrația prezidențială a încercat inițial să minimalizeze implicarea lui Mindich, însă, pe măsură ce investigația a avansat, Zelenski a fost nevoit să ia măsuri. Între timp, Mindich a reușit să părăsească Ucraina înainte de a fi pus oficial sub acuzare.

Ancheta, desfășurată pe parcursul a 15 luni, a fost denumită „Operațiunea Midas” și a inclus peste 1.000 de ore de interceptări, rețineri și confiscarea unor saci cu bani gheață.