Zelenski, despre o eventuală retragere din Pokrovsk: „Nimeni nu îi trimite la moarte de dragul unor ruine”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis joi într-un interviu pentru Bloomberg că situația din orașul estic Pokrovsk, în pericol de a fi încercuit, este „foarte dificilă”, însă o eventuală decizie de retragere a soldaților ucraineni care îl apără este la latitudinea comandanților.

„Nimeni nu îi trimite la moarte de dragul unor ruine. Îi voi sprijini pe soldații noștri, în special pe comandanți, în privința modului în care gestionează situația. Însă dacă e prea costisitor pentru noi - cel mai important lucru este protejarea vieților militarilor”, a spus el.

Rușii încercuiesc orașul din trei direcții și în prezent au la dispoziție un coridor de 15 km pentru întăriri și aprovizionare, potrivit grupului ucrainean de analiză Deep State.

La mai bine de două săptămâni de când soldații ruși au fost filmați pătrunzând în zona urbană a orașului minier din regiunea Donețk, câmpul de luptă a devenit o zonă gri, în care porțiunile controlate de fiecare parte se întrepătrund.

„Situația nu s-a schimbat prea mult în Pokrovsk”, declarat săptămâna trecută pentru Kyiv Independent un pilot de dronă ucrainean care luptă în zonă.

Rușii vor reuși probabil să închidă buzunarul Pokrovsk-Mirnohrad, evaluează Institutul pentru Studiul Războiului

Într-un astfel de scenariu, valoarea reușitei rusești în ceea ce privește acest centru logistic strategic va depinde de mai mulți factori: capacitatea apărătorilor ucraineni de a efectua o retragere ordonată, de a susține o nouă linie de apărare ulterior, precum și de abilitatea forțelor rusești de a exploata cucerirea orașului, susțin analiștii de la ISW.

Imagini video geolocalizate din 12 noiembrie arată că forțele ruse au avansat în nordul orașului. Ministerul Apărării rus susține că forțele rusești au capturat Sukhîi Yar (la sud-est de Pokrovsk) și au înaintat spre Rodînske, Novopidhorodne și Molodețke, localități aflate la sud și sud-vest de oraș.

De partea cealaltă, trupele ucrainene dețin în continuare poziții, sau chiar au recuperat teren, în nordul orașului Pokrovsk, precum și în partea vestică a orașului vecin Mîrnohrad.

În urma unei vizite pe front, șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, a reiterat că direcția Pokrovsk rămâne epicentrul al ofensivei ruse, însă a insistat că „nu se pune problema încercuirii apărătorilor ucraineni”.

Obiectivele cheie sunt recâștigarea controlului asupra anumitor zone, protejarea liniilor de aprovizionare și evacuare și crearea unora noi. „Nu se pune problema controlului rusesc asupra orașului Pokrovsk sau a încercuirii operaționale a forțelor de apărare ale Ucrainei în zonă”, a spus acesta. Financial Times a relatat că intervenția unității de drone Rubicon, care a avut sarcina de a vâna operatorii de drone ucraineni, a avut un rol important în progresul rusesc în Pokrovsk.

Corpul 7 al Forțelor de Asalt a transmis că rușii au efectuat un atac masiv asupra orașului, după ce au intrat pe autostrada M-30 Selidove–Pokrovsk, care traversează partea estică a orașului, dar că acesta a reușit doar parțial, iar forțele ucrainene încearcă să elimine pozițiile inamice de tragere din oraș.



