Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Momentul în care o rachetă Neptun lovește portul din Novorosisk

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Portul rus Novorosisk şi o rafinărie din regiunea Saratov au fost lovite cu drone, dar și cu rachete de fabricație proprie Neptun, a anunțat Statului Major al armatei ucrainene și președintele Volodimir Zelenski.

Atacurile au avut loc în noaptea de joi spre vineri și au vizat mai multe ținte, localnicii raportând explozii și incendii.

Autorităţile din Novorosiisk au declarat vineri stare de urgenţă. În urma atacului ucrainean, au fost lovite infrastructura portuară, un terminal petrolier , precum și un lansator de rachete antiaeriene S-400, potrivit Statului Major ucrainean.

Terminalul petrolier din acest port este unul dintre cele mai mari din sudul Rusiei, fiind folosit pentru exportul petrolului rusesc, relatează EFE. Atacul a determinat  creşterea cu 2% a cotaţiilor petrolului pe piaţa internaţională.

„Lovitura asupra acestui terminal rusesc a fost majoră şi pare să fi avut un impact mai mare decât atacurile anterioare”, a comentat Phil Flynn, analist senior la Price Futures Group.

Portul a suspendat exporturile de petrol, echivalentul a 2,2 milioane de barili pe zi — aproximativ 2% din oferta mondială, iar monopolul de conducte Transneft a oprit livrările către terminal, au declarat două surse din industrie pentru Reuters.

„Intensitatea acestor atacuri a crescut; sunt mult mai frecvente. La un moment dat, ar putea lovi ceva ce va provoca o perturbare de durată”, a subliniat Giovanni Staunovo, analist de materii prime la UBS. Ucraina a anunţat vineri că a lovit separat o rafinărie din regiunea Saratov, precum şi un depozit de combustibil din Engels.

„Războinicii noștri au folosit cu succes rachete Long Neptune împotriva țintelor desemnate pe teritoriul rus – și acesta este răspunsul nostru pe deplin justificat la teroarea continuă a Rusiei. Rachetele ucrainene obțin rezultate din ce în ce mai importante și precise practic în fiecare lună”, a transmis Zelenski.

Canalul ucrainean de Telegram Exilenova+ a publicat mai multe videoclipuri și imagini de la fața locului.

Cercetătorii open source din comunitatea Ciberboroșno au estimat că au fost lovite poziții ale unui sistem aerian S-300 sau S-400, aparținând unității militare 1537 a regimentului de rachete antiaeriene Kuban.

Înregistrările video au arătat incendii izbucnite la terminalul petrolier Cernomortransneft al Transneft, în zona Șesharis din Novorossisk, în urma atacului. Situl este un punct cheie în rețeaua de conducte Transneft. Sistemul de sateliți FIRMS al NASA a înregistrat numeroase incendii în zona Novorossisk.

Pe 14 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a publicat o înregistrare video care prezintă un lansator modificat pentru racheta de croazieră „Long Neptune”.

Militarnyi notează că sistemul este montat pe un șasiu Tatra și este echipat cu containere de transport-lansare proiectat pentru două rachete.

Atacurile ucrainene au avut loc în contextul bombardamentului masiv al Rusiei asupra Kievului.

Deși Zelenski nu a specificat locurile atacului, imaginile video ale unei explozii puternice în Novorossiisk sugerează că cel puțin o rachetă Long Neptune a fost folosită în operațiune.

Ministerul Apărării din Rusia a susținut că forțele sale de apărare aeriană au doborât 66 de drone ucrainene deasupra regiunii Krasnodar în cursul nopții. 

Rusia

loading Se încarcă comentariile...
