search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Fostul partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, acuzat de organizarea unui vast sistem de corupţie în sectorul energetic al Ucrainei

0
0
Publicat:

Un apropiat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Timur Minditch, a fost acuzat marţi de anchetatorii ucraineni că ar fi orchestrat un vast sistem de corupţie în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, informează AFP.

Volodimir Zelenski și Timur Minditch FOTO: X
Volodimir Zelenski și Timur Minditch FOTO: X

Aceste acuzaţii reprezintă un punct de cotitură în scandalul de corupţie care zguduie sectorul energetic al ţării şi o intensificare a luptei interne din cadrul puterii ucrainene.

Minditch este coproprietar al companiei de producţie audiovizuală Kvartal 95, fondată de Zelenski, care era un actor de succes înainte de a intra în politică, scrie News.

Domnul Minditch exercita controlul asupra acumulării, distribuţiei şi legalizării fondurilor de origine criminală în sectorul energetic ucrainean”, a declarat în faţa instanţei un procuror al Parchetului specializat în combaterea corupţiei (SAPO).

Suspectul a profitat de „relaţiile sale privilegiate cu preşedintele ucrainean” pentru infracţiunile sale, a adăugat acesta.

Actualul ministru al Justiţiei, Guerman Galuchtchenko, fost ministru al Energiei timp de patru ani, a fost acuzat de SAPO că ar fi primit „avantaje personale” de la Minditch în schimbul controlului asupra fluxurilor financiare din sectorul energetic.

Luni, Agenţia Naţională Anticorupţie (NABU) a anunţat că a demontat un sistem de corupţie care implica spălarea a 100 de milioane de dolari. Cinci persoane au fost arestate şi şapte au fost puse sub acuzare.

„Munca depusă a permis obţinerea a mii de ore de înregistrări audio, care constituie dovezi ale activităţilor unei organizaţii criminale de nivel înalt care operează în sectoarele energiei şi apărării”, a explicat agenţia într-un comunicat.

Operaţiunea „Midas”, desfăşurată după 15 luni de anchetă în colaborare cu SAPO, a dus la „70 de percheziţii” care au scos la iveală un sistem care extorca fonduri de la subcontractanţii întreprinderii publice din domeniul nuclear Energoatom.

Energoatom a confirmat că a făcut obiectul unei percheziţii şi a declarat că cooperează la anchetă, fără a comenta acuzaţiile de corupţie.

Potrivit mass-media ucrainene, domiciliile lui Galuchtchenko şi Minditch au fost, de asemenea, percheziţionate.

Oleksander Abakumov, şeful echipei de anchetă a NABU, a declarat la televiziunea de stat că Minditch părăsise ţara cu puţin timp înainte.

Ministerul ucrainean al Justiţiei a indicat că Galuchtchenko cooperează cu anchetatorii şi că se va abţine de la orice alt comentariu.

NABU şi SAPO sunt două organisme anticorupţie independente de putere.

Marţi, guvernul ucrainean a demis consiliul de supraveghere al Energoatom, considerat de anchetatori un element central al sistemului de corupţie.

Această decizie, combinată cu un audit de urgenţă efectuat de stat, a fost calificată de prim-ministrul Iulia Sviridenko drept „primele măsuri pentru relansarea Energoatom”.

După percheziţiile de luni, preşedintele Zelenski a declarat că toate acţiunile împotriva corupţiei sunt „absolut necesare”, încurajând responsabilii să coopereze cu organismele anticorupţie.

Marţi seara, el nu a comentat încă acuzaţiile aduse împotriva lui Timur Minditch.

Aceste acuzaţii de deturnare de fonduri în sectorul energetic, care suferă, de altfel, atacuri neîncetate din partea Rusiei, provocând întreruperi masive de energie electrică, stârnesc indignarea populaţiei.

Iar eradicarea corupţiei este una dintre principalele condiţii pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (UE).

În această vară, Zelenski a fost criticat dur de opinia publică şi de Bruxelles când a încercat să pună NABU şi SAPO sub controlul guvernului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate. Aurora boreală pentru toți
gandul.ro
image
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
mediafax.ro
image
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
playtech.ro
image
Mirel Rădoi, mesaj bombă la miezul nopții după plecarea de la Universitatea Craiova: ”Personajul secundar ‘a murit’”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
Horoscop luni, 3 noiembrie! Zodia care va primi o sumă impresionantă de bani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Se recalculează pensiile și încep plățile. Anunțul mult așteptat de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!