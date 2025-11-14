Merz i-a cerut lui Zelenski să nu mai permită tinerilor să plece din țară: „Să-și facă datoria”

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-o convorbire telefonică să nu le mai permită bărbaţilor tineri să părăsească Ucraina, pe fondul sosirii unui val de refugiaţi ucraineni în Germania. Kievul a decis recent să autorizeze călătoriile peste hotare ale tinerilor cu vârste între 18 şi 22 de ani.

Potrivit unei declarații a cancelarului german, după o convorbire cu președintele ucrainean, i-a solicitat acestuia din urmă „să vegheze ca, în special, tinerii bărbaţi ucraineni să nu vină în număr mare şi tot mai mulţi în Germania, ci să-şi facă datoria în ţara lor. Este nevoie de ei acolo”, relatează AFP.

Ajutoarele sociale de care beneficiază refugiaţii ucraineni vor fi diminuate, „astfel încât stimulentul de a munci să fie mai puternic decât tentaţia de a rămâne în sistemul de asistenţă socială”, a adăugat acesta, explicând că refugiaţii ucraineni vor fi incluși în rândul celor cărora li se aplică legislaţia ajutoarelor sociale pentru solicitanţii de azil.

Această măsură se va aplica numai în cazul ucrainenilor - bărbaţi şi femei - sosiţi în Germania după 1 aprilie 2025, au declarat surse guvernamentale germane pentru AFP, confirmând o informație relatată de ziarului Bild. Această măsură ar urma să genereze economii de circa 730 de milioane de euro pentru bugetul Germaniei anul viitor.

Val de refugiați ucraineni după relaxarea legii marțiale

5,6 milioane de ucraineni s-au refugiat în străinătate, marea majoritate în state europene, după invazia rusă în Ucraina. Germania a primit mai mult un milion, cei mai mulţi fiind femei şi copii.

După decizia Kievului, la sfârşitul lunii august de a relaxa legea marţială şi de a le permite bărbaţilor între 18 şi 22 de ani, să iasă din ţară, Germania a înregistrat o creștere accelerată a sosirilor de tineri ucraineni în această țară.

Mobilizarea este obligatorie în cazul tinerilor de peste 25 de ani, iar cei cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani se pot alătura armatei ca voluntari.

După ce numărul voluntarilor a scăzut dramatic, în primele luni de război, Kievul s-a văzut nevoit să recurgă la mobilizarea obligatorie, o măsură nepopulară care a condus la numeroase tentative de fugă din ţară, la coruperea responsabililor, la dezertări şi la acţiuni de recrutare forţată.

Ucraina mobilizează 30.000 de ucraineni pe lună

Într-un interviu acordat Bloomberg, președintele ucrainean a dezvăluit că mobilizarea este un subiect sensibil, dar că Kievul a avut discuții cu aliații pe această temă.

Ucraina are nevoie de un echilibru între nevoile militare și cele ale societății, întrucât este necesar ca ucrainenii să muncească astfel încât taxele colectate să finanțeze armata.

„Problema oamenilor este, desigur, cea mai sensibilă și dificilă pentru mine, pentru soldați, pentru oameni, pentru societate și pentru parteneri”, a spus el.

Actualul sistem de mobilizare funcționează pe baza deciziilor armatei, care a stabilit o cotă de recrutare de aproximativ 30.000 de oameni pe lună. Zelenski a menționat că partenerii Ucrainei ridică această problemă, dar ei nu sunt pe câmpul de luptă și nu pot înțelege problemele cu care se confruntă țara.

Rada Supremă a aprobat recent prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale în Ucraina pentru încă 90 de zile, până la 3 februarie 2026.

Ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmihal, a dat asigurări că nivelul actual de mobilizare din Ucraina este suficient pentru a completa efectivele și a crea rezerve.