 Zelenski afirmă că SUA nu a avertizat Ucraina cu privire la atacurile rusești asupra centralelor electrice de la Kiev | adevarul.ro
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Zelenski afirmă că SUA nu a avertizat Ucraina cu privire la atacurile rusești asupra centralelor electrice de la Kiev

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Președintele Ucrainei acuză Washingtonul de „negare a realității” în disputa continuă cu Trump privind sprijinul președintelui SUA pentru Moscova.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski, președinte Ucraina Foto: EPA EFE

Ucraina nu a primit niciun avertisment din partea SUA cu privire la un iminent atac cu rachete rusești duminică seara, a declarat Volodimir Zelenski, reaprinzând îngrijorările că Washingtonul reține informații pentru a intimida Kievul și a-l determina să capituleze în fața Moscovei.

Iuri Ihnat, purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, a declarat luni dimineață că Ucraina nu a primit un avertisment înainte ca rachetele rusești să lovească centralele electrice din Kiev. Anterior, un oficial al guvernului ucrainean declarase pentru The Guardian că SUA nu au avertizat capitala cu privire la iminentul atac cu rachete.

Ucraina a primit într-adevăr un avertisment înaintea unui atac succesiv, la ora 3 dimineața, a adăugat Ihnat.

„Încă o dată, Rusia a lansat un atac cu rachete balistice în valuri multiple pe parcursul nopții și, încă o dată, nu a existat niciun avertisment din partea partenerilor noștri”, a scris Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare luni dimineață.

„Când furnizarea de rachete pentru apărarea aeriană a Ucrainei este blocată, iar Rusia primește o ridicare a sancțiunilor sau întârzieri, este, din păcate, o negare a realității din partea partenerilor noștri”, a adăugat președintele.

Vineri, Donald Trump a renunțat la un pachet amplu de sancțiuni împotriva Rusiei, declarând Congresului că suspendarea legislației, numită după regretatul senator Lindsey Graham și adoptată de ambele camere, este în interes național. Ucraina s-a plâns, de asemenea, de încetinirea livrărilor de rachete de apărare aeriană PAC-3 din partea SUA.

Președintele SUA a scris duminică pe Truth Social: „Decizia mea cu privire la Rusia este una foarte simplă. Sunt în proces de negociere a păcii în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac nimic care ar putea îndepărta, în mod prostesc, Rusia de la masa negocierilor.”

„Lui Zelenski nu-i pasă și, sincer, cu toți banii pe care i-i dă Europa, așa cum se știe,... nu vrea să pună capăt acestui război și probabil că nu a vrut niciodată.”

Ani de zile, SUA au avertizat Ucraina înainte ca Rusia să lanseze rachete balistice, acordând autorităților câteva minute pentru a declanșa alarme și a permite civililor să ajungă la adăposturi înainte de lansarea rachetelor. Cu toate acestea, Ucraina a declarat că nu a fost avertizată cel puțin trei zile în ultima săptămână înainte de lansarea rachetelor, pe fondul unei dispute publice între Zelenski și Trump.

Vorbind în primele ore ale zilei de luni, în timpul unei călătorii la Samarkand, Uzbekistan, secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat: „Dacă s-a întâmplat aseară, nu știu exact. Știu că acum câteva nopți a existat o problemă de software care a implicat sistemul lor de avertizare timpurie.”

Oficialii americani nu au menționat anterior o eroare software în sistemul de avertizare. În cel puțin un caz, oficialilor ucraineni li s-a spus că vremea rea ​​din sudul Rusiei a împiedicat pregătirile pentru lansarea rachetei. Comandamentul European al armatei investighează atacurile, după cum a precizat Rubio.

 Administrația Trump a negat că a restricționat serviciile din Ucraina pentru Starlink, serviciul de internet prin satelit condus de Elon Musk, care este utilizat atât pe drone ofensive, cât și pe arme antiaeriene de către Ucraina.

Oficialii ucraineni au declarat, de asemenea, că armele americane livrate prin intermediul schemei PURL, prin care Europa achiziționează arme americane și apoi le livrează Ucrainei, au fost întârziate. Administrația Trump ar fi amenințat Kievul cu o încetinire a livrărilor de arme cruciale dacă nu încetează să atace rafinăriile de petrol rusești.

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