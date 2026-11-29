Avertismentul comercianților privind posibile probleme de aprovizionare cu carne de porc înainte de Crăciun a primit o replică de la Ministerul Agriculturii. Instituția susține că noua regulă, care limitează la opt zile intervalul dintre sacrificare și comercializarea cărnii proaspete, nu va bloca livrările. Ministrul Florin Barbu îi asigură pe români că vor avea carne de porc pe mesele de Sărbători.

Carne de porc Foto: Shutterstock

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Ordinul comun MADR-ANSVSA-ANPC nr. 316/1.023/711/2026 stabilește că produsul comercializat sub denumirea de „carne proaspătă de porc refrigerată” trebuie să provină de la animale sacrificate cu cel mult opt zile înainte.

Reprezentanții ministerului susțin că măsura nu blochează aprovizionarea pieței, ci urmărește să elimine comercializarea înșelătoare a cărnii congelate, ulterior decongelate și reambalate, ca produs proaspăt.

Ce se schimbă în magazine în privința cărnii de porc

Noua reglementare nu interzice comercializarea cărnii de porc provenite din importuri congelate. Aceasta va putea fi vândută în continuare, însă exclusiv în stare congelată, cu data congelării și termenul de valabilitate înscrise clar pe etichetă, sau va putea fi direcționată către unitățile de procesare.

În schimb, ordinul interzice reintroducerea cărnii congelate anterior în circuitul de vânzare refrigerată, inclusiv după decongelare, tranșare sau reambalare.

Ministerul Agriculturii respinge și argumentul comercianților potrivit căruia termenul de opt zile ar lăsa consumatorilor doar una sau două zile pentru pregătirea cărnii.

„Pe circuitul național (fermă- abator- unitate de tranșare- magazin), răcirea carcasei, tranșarea și livrarea în lanț frigorific durează între 24 și 48 de ore. Prin urmare, carnea de porc provenită din fermele și abatoarele românești ajunge în vitrinele magazinelor cu 6-7 zile reale de valabilitate, interval mai mult decât suficient atât pentru comercializare, cât și pentru consumul casnic, în condițiile unei viteze optime de rotație a stocurilor”, precizează MADR.

Potrivit instituției, lanțurile moderne de retail au dezvoltat deja programe pentru aprovizionarea directă de la producătorii autohtoni, iar aceste fluxuri demonstrează că livrarea rapidă de la abator la raft este posibilă.

Florin Barbu: „Românii nu vor rămâne fără carne de porc de Sărbători”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, dă asigurări că noile reguli nu vor provoca lipsuri în magazine înainte de Crăciun.

„Nu interzicem nimănui să aducă marfă din import, dar îi obligăm pe toți să respecte regulile: dacă e carne proaspătă refrigerată, să fie sacrificată de maximum 8 zile; dacă o aduci congelată, o vinzi congelată, nu o decongelezi ca să păcălești consumatorul la vitrină. Fermierii și abatoarele din România au capacitatea să livreze zilnic carne proaspătă în 24-48 de ore, iar datoria noastră este să protejăm atât sănătatea și buzunarul românilor, cât și munca cinstită a crescătorilor noștri”, a declarat ministrul.

Florin Barbu susține că avertismentele privind posibilele sincope în aprovizionare urmăresc apărarea unor practici comerciale pe care noul ordin vrea să le elimine.

„Cine induce această teamă o face doar pentru a apăra vechile practici prin care carnea plimbată o săptămână prin Europa sau carnea congelată, apoi decongelată și reambalată, era vândută în România la preț de carne proaspătă”, a afirmat ministrul.

Când intră în vigoare regula celor 8 zile

Ordinul comun MADR-ANSVSA-ANPC va intra în vigoare la 19 decembrie 2026. Potrivit ministerului, reglementarea urmărește să asigure o mai bună trasabilitate a produselor, să reducă risipa alimentară și să împiedice prelungirea artificială a termenului de valabilitate prin decongelare și reambalare.

Anterior, Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au avertizat că există un risc ridicat de apariție a unor sincope în aprovizionarea cu carne de porc de Sărbători.