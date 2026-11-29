Cosmin Contra traversează una dintre cele mai dificile perioade de când a preluat-o pe Al-Arabi.

Cosmin Contra, în pericol de demitere Foto: Sportpictures

Tehnicianul român nu a reușit să câștige niciun meci din ultimele cinci runde disputate, bilanțul echipei fiind de două remize și trei înfrângeri. Nemulțumirea a ajuns și în tribune, unde fanii solicită cu ardoare demiterea sa din funcție.

Ultimul eșec a amplificat presiunea

Al-Arabi a cedat cu 0-2 în deplasarea de la Lusail, iar problemele formației nu se limitează doar la lipsa punctelor. În mai multe meciuri recente, jucătorii au scăpat din mână partide în care păreau să aibă victoria asigurată.

Un scenariu greu de explicat s-a repetat de trei ori: Al-Arabi a condus cu 2-0, dar nu a reușit să păstreze avantajul până la final și a pierdut puncte. Cel mai dureros episod s-a petrecut în confruntarea cu Al-Gharafa, când formația lui Contra a fost întoarsă și a pierdut cu 2-3. Erorile din apărare și lipsa de reacție după ce adversarii revin în joc au alimentat criticile la adresa antrenorului. Suporterii consideră că echipa are nevoie de o schimbare care să pornească de la banca tehnică.

„Criza de la Al-Arabi a scăpat de sub control! Suporterii cer demiterea antrenorului Cosmin Contra. În lumina ultimelor evenimente, care au mărit presiunea, atât asupra antrenorului român, cât și asupra conducerii, Cosmin Contra riscă să-și vadă contractul reziliat. Dacă Al-Arabi nu va câștiga etapa viitoare, atunci Contra poate fi demis. Pentru că, la finalul etapei a 12-a, campionatul va lua o pauză de o lună. Timp suficient pentru conducere să găsească un înlocuitor pentru Cosmin Contra, în încercarea de a salva acest sezon!”, a notat Najm al-Din Darwish, citat de Fanatik.

Contractul de milioane al lui Cosmin Contra, în pericol!

Antrenorul român și-a prelungit în 2026 contractul cu formația din Qatar, înțelegerea fiind valabilă până în vara lui 2028. Angajamentul îi poate aduce până la 2,5 milioane de dolari pe an, sumă care include și remunerația colaboratorilor săi, Laurențiu Roșu și Cornel Dobre. Însă banii sunt condiționați și de îndeplinirea anumitor obiective.

Contra a preluat Al-Arabi în octombrie 2025, când echipa ocupa penultima poziție în clasament. De atunci, românul a condus formația în 34 de partide, înregistrând 15 victorii, nouă remize și 10 înfrângeri. În contextul rezultatelor recente, postul său este tot mai amenințat, iar o eventuală demitere ar putea însemna pierderea unui contract extrem de important din punct de vedere financiar.