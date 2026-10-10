 Zelenski acuză Rusia că a „mulțumit” pentru ridicarea sancțiunilor la exportul de motorină printr-un atac soldat cu 17 morți, inclusiv copii | adevarul.ro
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Video Zelenski acuză Rusia că a „mulțumit” pentru ridicarea sancțiunilor la exportul de motorină printr-un atac soldat cu 17 morți, inclusiv copii

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul rusesc asupra orașului Zaporojie, soldat cu moartea a 17 persoane, dintre care trei copii. Liderul de la Kiev a legat bombardamentul de decizia privind exporturile rusești de motorină, convenită de Donald Trump și Vladimir Putin, susținând că Moscova interpretează slăbirea sancțiunilor drept un semnal că poate continua războiul.

Atacul a avut loc sâmbătă dimineață și a vizat mai multe zone ale orașului din sudul Ucrainei. Un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost lovit de bombe aeriene ghidate, iar echipele de intervenție au continuat căutările printre dărâmături.

Bilanțul inițial a fost actualizat ulterior la 17 morți, printre care trei copii. Alte 16 persoane au fost rănite, două dintre ele fiind în stare gravă. Salvatorii au reușit să găsească în viață o femeie care rămăsese prinsă sub ruine timp de peste opt ore. Duminică, 11 octombrie, în Zaporojie a fost declarată zi de doliu pentru victimele atacului.

Zelenski promite un răspuns la atacurile rusești

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Volodimir Zelenski a criticat decizia privind exporturile de motorină și a acuzat Rusia că profită de reducerea presiunii internaționale.

„Astăzi, Rusia a mulțumit pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină prin lansarea a cinci bombe cu planare asupra unor clădiri rezidențiale din Zaporojie.

Noaptea trecută a confirmat încă o dată că, în Rusia, orice slăbire a presiunii este interpretată ca un semnal că pot continua luptele, că pot continua să arunce bombe asupra orașelor. Sunt necesare semnale diferite. Rusia trebuie să înțeleagă că trebuie să oprească războiul, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, Rusia trebuie să simtă pierderile sale”, a scris liderul ucrainean, înainte ca bilanțul victimelor să fie actualizat.

Zelenski a precizat că, în cursul nopții, 13 regiuni ucrainene au fost atacate, fiind avariate locuințe, infrastructură și instalații feroviare. El a susținut că orice slăbire a presiunii asupra Moscovei este interpretată de aceasta ca o încurajare pentru continuarea luptelor.

Președintele ucrainean a promis că țara sa va răspunde atacurilor rusești și a afirmat că loviturile ucrainene cu rază lungă de acțiune reprezintă un mijloc de a determina Rusia să suporte consecințele războiului.

Înțelegerea Trump-Putin, criticată de Uniunea Europeană

Vineri, Donald Trump a anunțat că a discutat cu Vladimir Putin, iar cei doi ar fi convenit ca Rusia să furnizeze Statelor Unite și pieței mondiale cantități importante de motorină, în vederea reducerii prețurilor la combustibili. Kremlinul a confirmat disponibilitatea Moscovei de a livra petrol și produse petroliere pe piețele americană și internațională.

Înțelegerea a atras critici din partea Uniunii Europene. Șefa diplomației UE pentru afaceri externe a avertizat că o asemenea decizie îi poate oferi Moscovei venituri suplimentare pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

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