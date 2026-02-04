search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Zelenski acuză Rusia că a folosit „armistițiul energetic" pentru a-și întări arsenalul: „Au atacat în cele mai reci zile"

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză Rusia că a profitat de propunerile de pace ale Statelor Unite pentru a câștiga timp, a acumula rachete și drone și a lansa ulterior atacuri de amploare, chiar în cele mai reci zile de iarnă.

Volodimir Zelenski acuză Rusia că a profitat de propunerile de pace ale Statelor Unite FOTO: EPA EFE
Volodimir Zelenski acuză Rusia că a profitat de propunerile de pace ale Statelor Unite FOTO: EPA EFE

Într-o postare publicată marți pe Telegram, liderul de la Kiev a declarat că discuțiile purtate la Abu Dhabi s-au încheiat cu propuneri americane privind abținerea de la atacuri repetate asupra infrastructurii energetice. Potrivit lui Zelenski, Rusia a respectat doar parțial aceste înțelegeri, relatează Kyiv Post.

Atacurile asupra energiei s-au oprit, bombardamentele au continuatZelenski a explicat că, deși loviturile directe asupra infrastructurii energetice au fost suspendate pentru a crea impresia unui acord, atacurile asupra căilor ferate și a altor obiective de infrastructură au continuat.

Americanii au crezut că acest lucru va funcționa timp de o săptămână”, a spus Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că această pauză nu a dus la reducerea tensiunilor, ci, dimpotrivă, le-a permis forțelor ruse să acumuleze armament pentru un atac de iarnă de proporții.

Atacuri masive în noaptea de marți

În noaptea de marți, Rusia a lansat peste 450 de drone și aproximativ 70 de rachete asupra Kievului și a altor orașe ucrainene. Atacurile au rănit nouă persoane și au lăsat fără electricitate mii de clădiri, în condițiile în care temperaturile au coborât sub minus 20 de grade Celsius.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că sistemele de apărare aeriană au interceptat 450 de ținte, printre care 38 de rachete și 412 drone de diferite tipuri.

„Dacă vă uitați la pachetul de atac pe care Rusia intenționa să îl utilizeze imediat după încheierea discuțiilor anterioare de la Abu Dhabi, acesta era semnificativ mai mic la momentul respectiv”, a declarat Zelenski. „Au amânat atacul, au crescut numărul de rachete și drone și au atacat în cele mai reci zile”, a adăugat președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, amploarea atacului a depășit capacitatea pe care Rusia ar fi avut-o anterior, ceea ce, în opinia sa, arată că nu există nicio bază pentru a vorbi despre „cadouri” sau despre o dezescaladare reală a conflictului.

Discuții amânate, dezescaladarea blocată

Zelenski a descris propunerea Statelor Unite drept una logică din punct de vedere politic, menită să demonstreze că părțile implicate pot reduce intensitatea războiului cu Rusia.

El a explicat că procesul de dezescaladare ar fi trebuit să continue până la următoarea întâlnire, care urma să deschidă calea unor discuții mai serioase privind încheierea conflictului. Totuși, următoarea rundă de negocieri a fost amânată pentru miercuri și joi, din motive care nu au legătură cu Ucraina. În opinia Kievului, dezescaladarea nu a mai fost reluată niciodată.

