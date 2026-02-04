Ucraina: Voință de a rezista, în ciuda rachetelor și gerului

Lipsurile lasă urme în societatea ucraineană. Însă majoritatea populației continuă să respingă compromisurile față de Rusia. Un atu important cu care președintele Zelenski așteaptă viitoarele negocieri pentru pace.

Orașele și infrastructura critică din Ucraina se află pe mai departe sub bombardament rusesc masiv. La temperaturi exterioare de minus 15 grade, mulți ucraineni îndură zilnic cel puțin 20 de ore fără electricitate, apă și încălzire. Nu e de mirare că starea de spirit generală din Ucraina se deteriorează.

Epuizarea și tensiunea cresc. Și totuși, o majoritate a populației nu dorește să se supună unei păci dictate. Cel puțin aceasta este concluzia sondajelor realizate de mai multe institute de cercetare socială.

Ucrainenii nu sunt dispuși la compromisuri

În contextul iernii aspre și al atacurilor continue din partea Rusiei, crește ponderea celor care privesc pesimist situația țării, spune Oleksii Antîpovîci, fondatorul Rating Group. Transformarea reflectă însă mai degrabă o schimbare a stării emoționale a oamenilor decât o modificare a atitudinii politice.

În pofida condițiilor nefavorabile, ucrainenii nu sunt în continuare dispuși să cedeze cererilor Kremlinului și să accepte o pace cu orice preț. ”Bombardamentele lui Vladimir Putin și frigul, folosite ca mijloace de presiune, înrăutățesc starea de spirit din societate. Dar acest lucru nu schimbă atitudinea față de Putin, Rusia și război. Ucrainenii nu vor să accepte concesii, nici teritoriale, nici de altă natură”, a punctat Antîpovîci pentru DW.

Andrii Bîtcenko, sociolog la Centrul Razumkov din Ucraina, a ajuns la o concluzie similară. ”O mare parte dintre ucraineni știu, pe baza experiențelor recente dar și a celor îndelungate, că o capitulare sau semnarea unui acord de pace nefavorabil nu va îmbunătăți situația. Nu trebuie să li se explice ucrainenilor cine sunt rușii și cum a început totul. Au văzut asta cu ochii lor în regiunile Herson, Harkiv și Kiev. Opinia publicului pe această temă nu se schimbă semnificativ. De aceea, ucrainenii rezistă în continuare, în ciuda tuturor greutăților”, povestește Bîtcenko, într-un interviu acordat DW.

Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) în perioada 9–14 ianuarie 2026, o mare majoritate a ucrainenilor (69%) consideră în continuare războiul drept o amenințare existențială. Oamenii cred că Rusia urmărește fie ”să comită un genocid”, fie ”să distrugă națiunea și statalitatea ucraineană”. În februarie 2025, acest procent era de 66%. De asemenea, 77% dintre respondenți sunt în continuare de părere că Ucraina poate rezista, în ciuda înaintării ruse.





”Rezultatele sondajului arată că ucrainenii rămân statornici și optimiști în pofida tuturor dificultăților războiului”, a declarat pentru DW Anton Hrușețkîi de la KIIS. ”O majoritate absolută crede că Ucraina are forța de a continua să opună rezistență eficientă. Doar o minoritate consideră rezistența ucraineană lipsită de șanse”.

Coeziune neclintită

Atacurile rusești constante, distrugerea infrastructurii și durata îndelungată a războiului nu au dus la o disponibilitate mai mare a ucrainenilor de a face compromisuri față de Rusia, constată și Oleh Saakian de la Platforma pentru reziliență și coeziune din Ucraina. Dimpotrivă: epuizarea, furia acumulată și nemulțumirea se transformă într-o mânie și mai mare îndreptată împotriva agresorului rus.

Politologul atrage atenția că tensiunile sociale din Ucraina se descarcă periodic sub forma unor proteste. Acestea au însă un caracter clar local și nu sunt îndreptate împotriva guvernului central. ”Sunt reacții la inacțiuni concrete, la lipsa unor decizii la nivel local. Nici în spațiul public, nici în sondaje nu se poate constata o creștere a tensiunilor față de autoritățile centrale”, subliniază Saakian. Și el consideră că o parte semnificativă a ucrainenilor este ”pregătită să îndure în continuare războiul”.

Ucrainenii se ajută unii pe alții

Una dintre cele mai mari greșeli ale Rusiei, încă de la începutul invaziei din februarie 2022, a fost subestimarea forței societății ucrainene și a capacității acesteia de a se autoorganiza, consideră expertul militar și fost consilier în Ministerul Apărării, Oleksii Kopîtko. Iar Rusia continuă să evalueze greșit și acum starea de spirit a ucrainenilor.





Kopîtko subliniază că în societatea ucraineană sprijinul reciproc depășește cu mult cercul familiei și al prietenilor apropiați. Interacțiunea dintre oameni care se cunosc puțin sau deloc a devenit un factor-cheie pentru supraviețuirea țării. ”Ucrainenii continuă să fie înclinați să aibă încredere unii în alții, aproape orbește. A fi ticălos este considerat ceva rușinos. Astfel, Ucraina continuă să reziste întregii grozăvii care o înconjoară”, spune Kopîtko.

Susținere pentru președinte

Potrivit unui studiu KIIS, 69% dintre ucraineni nu cred că negocierile actuale vor duce la o pace durabilă. Cu toate acestea, oamenii sunt interesați de procesul de negociere, subliniază Oleksii Antîpovîci: ”Toate speranțele și încrederea se îndreaptă în primul rând către Volodimir Zelenski. Nu către Rusia, nu către echipele de negociere și nici către anumiți șefi de stat străini”.

Experții subliniază că unitatea internă și coeziunea socială sunt factori importanți pentru conducerea ucraineană în abordarea discuțiilor de pace. Politologul Saakian accentuează: ”Sprijinul necondiționat pentru președinte este un avantaj pentru el în negocieri. Ucrainenii au avut deja experiențe negative cu acordurile de la Minsk, care au dus la un război și mai amplu. De aceea, ucrainenii sunt astăzi conștienți de cât de prețioasă este unitatea lor”.

Lilia Rzheutska - DW