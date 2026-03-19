Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km

Război în Ucraina
O companie ucraineană de tehnologie de apărare a prezentat o dronă kamikaze cu aripă fixă, capabilă să lovească ținte aflate la până la 200 de kilometri, în contextul accelerării eforturilor Kievului de a dezvolta sisteme de luptă produse intern.

Supranumită „Bucea”, noul model de dronă a fost prezentat de UFORCE la târgul de tehnologie de apărare Arsenalul Talentelor, potrivit publicației de specialitate Militarnyi.

Inginerii companiei spun că sistemul este gândit pentru flexibilitate pe front, fiind proiectat să comute fără probleme între mai multe canale de comunicare, inclusiv Starlink, în funcție de condițiile de pe câmpul de luptă.

Drona este destinată operării în roiuri coordonate, folosind o abordare tip rețea mesh. În fiecare grup, un singur aparat poate funcționa ca nod de retransmisie, transportând o baterie suplimentară în locul unui focos, pentru a extinde raza de comunicare și a menține legătura cu dronele de atac.

Spre deosebire de multe alte vehicule aeriene fără pilot (UAV), Bucea este lansată de pe un sistem compact pe șină, folosind un cartuș cu pulbere, nu o catapultă pneumatică tradițională. Fiecare dronă transportă un focos de 5,5 kilograme, iar dezvoltatorii spun că un singur operator - sau un echipaj restrâns - poate controla mai multe drone.

Un lansator preîncărcat cu mai multe aparate permite decolări decalate, iar operatorii se pot conecta la fiecare dronă în timpul zborului, au explicat dezvoltatorii.

Sistemul se află în prezent în faza de testare, cu teste de zbor în curs, iar următorul pas este testarea în luptă. Estimările preliminare indică un cost de 10.000–12.000 de dolari pe unitate, în funcție de configurația de comunicații.

O versiune mai ușoară și simplificată a dronei, cu un focos de 3,5 kilograme și o rază de acțiune de 100–120 kilometri, se apropie deja de implementare. Această variantă a intrat în producție și a fost deja folosită în operațiuni reale de luptă.

UFORCE dezvoltă sisteme autonome pe uscat, aer și mare, adaptând tehnologii testate în luptă pentru armate aliate.. Portofoliul companiei include drone navale, UAV-uri de atac și sisteme anti-drone, care au efectuat peste 150.000 de misiuni de la invazia Rusiei în Ucraina.

CEO-ul Oleh Rohinski a evidențiat designul practic al dronelor dezvoltate de companie: Sistemele sunt concepute special pentru condiții reale de luptă, unde accesul la arme occidentale de înaltă performanță poate fi limitat. „Experiența de a înțelege ce nu funcționează la sistemele occidentale este extrem de valoroasă pentru partenerii noștri”, a declarat acesta.

La începutul lunii martie, compania UFORCE a ajuns o valoare de piață de peste 1 miliard de dolari. Compania a reunit nouă firme autohtone din domeniul apărării și a atras investiții în valoare de 50 de milioane de dolari de la fonduri de investiții de renume.

