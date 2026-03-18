Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Exclusiv De ce nu vrea Trump să asigure Strâmtoarea Ormuz cu americani? „5.000 de militari, insuficienți pentru cucerirea insulelor”

Război în Orientul Mijlociu
Asigurarea securității în Strâmtoarea Ormuz pare, la prima vedere, o misiune de escortă navală. În realitate, potrivit generalului în rezervă Virgil Bălăceanu, este una dintre cele mai complexe și riscante operațiuni militare posibile în prezent.

Iranul a anunțat închiderea temporară a unor porțiuni din Strâmtoarea Hormuz FOTO AI / Shutterstock

Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran a declanșat o criză majoră pentru comerțul global și a pus administrația Trump în situația de a cere sprijin aliaților din NATO.

Solicitarea reflectă îngrijorările majore legate de siguranța uneia dintre cele mai importante rute energetice globale. Aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzitează această zonă, iar atacurile Iranului asupra petrolierelor și amenințările repetate au perturbat grav traficul maritim.

Cu toate acestea, răspunsurile statelor NATO au fost prudente și neuniforme. Unele țări, precum Marea Britanie, au arătat deschidere pentru participare limitată, în timp ce altele, inclusiv Franța și Germania, au preferat o abordare mai rezervată, evitând să fie percepute ca implicate într-o escaladare militară directă împotriva Iranului.

Deocamdată, niciunul dintre aliații despre care a vorbit președintele SUA nu a răspuns afirmativ solicitării acestuia.

Blocarea Strâmtoarii Ormuz arată limitele intervenției militare într-un spațiu strategic extrem de sensibil. Zona este îngustă, intens circulată și vulnerabilă la atacuri asimetrice – de la mine maritime și drone până la ambarcațiuni rapide. Iranul dispune de capacități semnificative pentru a perturba traficul fără a declanșa un război convențional deschis.

Deși SUA pot exercita presiune prin lovituri punctuale și escortă navală, o securizare completă este dificilă fără costuri uriașe și riscuri de escaladare.

 „Operațiune cu un grad maxim de risc”

„Adevărul” a discutat cu generalul în rezervă Virgil Bălăceanu despre cât de dificilă ar fi misiunea pe care președintele Trump o solicită aliaților.

Răspunsul oferit de generalul în rezervă Virgil Bălăceanu este direct și fără echivoc: „gradul de risc este foarte mare”, iar în anumite condiții chiar „este un grad maxim de risc”.

În analiza sa, cheia problemei este că Iranul deține, în acest moment, inițiativa militară în regiune. „Atâta timp cât Iranul își menține capabilități de lovire care țin de rachetele de coastă, rachete anti-navă, o varietate de mine marine, drone maritime și bărci rapide de atac, atunci lucrurile sunt sub semnul întrebării privind libertatea de navigație în Golful Persic.” Cu alte cuvinte, nu vorbim doar de o amenințare punctuală, ci de un sistem complex de interdicție navală.

Această realitate schimbă complet logica unei misiuni de escortă. În mod normal, navele militare ar trebui să protejeze petrolierele, însă aici situația este inversată de nivelul de risc: „trebuie să-ți asumi riscul lovirii navei de luptă. Așa cum este lovit petrolierul, în aceeași măsură poate fi lovită și nava de luptă.” Practic, nici escorta nu este în siguranță.

Mai mult, numărul de resurse necesare este disproporționat. „Pentru a escorta un număr redus de petroliere, să zicem 5-6 bucăți, ar fi nevoie de un număr mai mare de distrugătoare”, explică generalul. Această asimetrie între efort și rezultat face ca misiunea să fie nu doar riscantă, ci și extrem de costisitoare.

Problema devine și mai complicată din cauza geografiei. Strâmtoarea este extrem de îngustă: „în punctul cel mai strâmt al acesteia vorbim de 33 de kilometri”, dar canalele navigabile reale sunt mult mai mici – „unul de intrare de 3 km, altul de ieșire de 3 km și un canal tampon, încă 3 km.” Asta înseamnă că navele comerciale sunt obligate să circule pe culoare foarte înguste, ușor de controlat și de atacat.

„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de ce îi lasă reci pe aliați

Iranul a transformat zona într-o adevărată fortăreață

În plus, Iranul a transformat zona într-o adevărată fortăreață. Generalul atrage atenția asupra insulelor strategice: „Iranul are insule fortificate mai ales la ieșirea din strâmtoare înspre Golful Oman.” Insula Qeshm, de exemplu, este descrisă ca fiind masivă și dificil de neutralizat, cu „lucrări subterane la mare adâncime pentru a-și proteja mijloacele de lovire.” La acestea se adaugă alte puncte strategice precum Abu Musa, Greater și Lesser Tunb sau Larak, „o suită întreagă de insule pur și simplu fortificate.

În aceste condiții, simpla escortare a navelor nu rezolvă problema de fond. „Mi-este greu să cred că loviturile aeriene și cu rachetele vor elimina capabilitățile de control prin acțiune asimetrică ale Iranului”, spune Bălăceanu. Pentru un control real, ar fi nevoie de o operațiune mult mai amplă: „o operație de desant maritim care să ducă la cucerirea acestor insule și a zonei de coastă cel puțin până la zona adiacentă portului Bandar Abbas” .

Această perspectivă explică de ce misiunea este atât de periculoasă. Nu este vorba doar de protejarea traficului, ci de neutralizarea unui întreg sistem defensiv-asimetric. Iar Iranul, sugerează generalul, ar putea chiar să își dorească o astfel de escaladare: „este probabil ceea ce își dorește și Iranul, o operație de desant maritim, care să aducă foarte multe pierderi”.

Riscurile nu se opresc aici. Iranul are capacitatea de a extinde conflictul: „se poate avea în vedere și blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb”, ceea ce ar crea un efect de dublu blocaj asupra rutelor energetice globale. Într-un astfel de scenariu, impactul economic ar fi major, având în vedere că aproximativ „15-20% din fluxurile energetice globale tranzitează aceste rute”.

Chiar și fără o escaladare majoră, amenințarea minelor marine este suficientă pentru a paraliza traficul: „sunt suficiente câteva zeci de mine și atunci asistăm la blocarea strâmtorii.” Iar deminarea nu este o soluție rapidă: „cel puțin o săptămână în condițiile în care îți poți proteja navele”, altfel acestea devin ținte.

Generalul subliniază că aproape orice dispozitiv militar poate deveni letal: „orice mijloc poate să afecteze nava de luptă, rachetele antinavă, dronele, minele navale, bărcile rapide, unele fiind pregătite pentru acțiuni de tip kamikaze.” Această diversitate de amenințări face apărarea extrem de dificilă.

UE nu are intenţia să extindă misiunea navală din Orientul Mijlociu către Strâmtoarea Ormuz. Kallas: „Nu este războiul Europei”

„E nevoie de o componentă terestră”

În ceea ce privește durata unei astfel de operațiuni, perspectiva este sumbră: „înseamnă o acțiune de război amfibiu cu o componentă terestră, și atunci perioada de desfășurare a operațiunii este de lungă durată.” Chiar și forțele estimate – o unitate expediționară de pușcași marini de circa 2.500 de militari care este așteptată în zonă, plus mai bine de 2.000 de militari care sunt deja acolo - aproximativ 5.000 de militari – ar putea fi insuficiente pentru cucerirea insulelor fortificate. „Pentru că un asalt anfibiu înseamnă să realizezi o lovire foarte puternică a celor care execută apărarea insulelor, astfel încât aceștia să nu poată riposta pe timpul debarcării. Altfel, pierderile sunt enorme”, arată el. Va fi nevoie de o perioadă foarte îndelungată de bombardamente intense.

În final, generalul invocă un concept clasic al teoriei militare: „ceața războiului”. Chiar și cele mai bine planificate operațiuni pot eșua din cauza incertitudinii: „niciodată nu știi ce te așteaptă, chiar dacă ai planificat în amănunțime o operație, fie la nivel tactic, fie la nivel operativ.”

Concluzia implicită este clară: securizarea Strâmtorii Ormuz nu este o simplă misiune navală, ci o operațiune militară extrem de complexă, riscantă și potențial escaladantă. Tocmai acest „grad maxim de risc” explică reținerea aliaților de a se implica direct, în ciuda presiunilor politice.

Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
digi24.ro
image
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
stirileprotv.ro
image
Un român a sărbătorit eliberarea din pușcărie. S-a îmbătat criță și a dat peste cap circulația trenurilor de mare viteză din Germania
gandul.ro
image
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
mediafax.ro
image
I-au luat sânge lui Nicușor Dan cu aparatură „expirată”? Gafă incredibilă în filmarea de la Cotroceni. Video
fanatik.ro
image
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
libertatea.ro
image
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
digi24.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Individul care a călcat intenționat și a omorât un pui de cățel e subofițer MApN. "Nu am simțit nimic"
observatornews.ro
image
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
prosport.ro
image
Cum funcționează metoda „firul invizibil” la bancomate. Hoții îți pot afla PIN-ul în câteva secunde
playtech.ro
image
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au fost desecretizate
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Motorina premium a depășit pragul de 10 lei/litru. Benzina se apropie vertiginos de 9 lei
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Cea mai mare criză politică din ultimii 35 de ani, scandal uriaş în Parlament
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund! Prânz romantic în oraș ziua în amiaza mare FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Îți mai aduci aminte jocul „Avioane” sau „Nave”? Un dezvoltator român îl readuce la viață pe Steam
actualitate.net
image
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
click.ro
image
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
click.ro
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Slab 28 scaled e1773528854579 jpg
Ar putea un relief asirian distrus să arate cea mai veche imagine a Ierusalimului?
historia.ro
Cele 3 zodii care își iau viața în piept, după Paște. Renunță la tiparele toxice, se îndepărtează de tot ce le aduce haos în viața
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului

Atras de partea întunecată încă de mic? Bona lui Andrew rupe tăcerea despre „Diavolul” din el

Cât de disperată e?! Priyanka Chopra și-a angajat fani falși la Hollywood, care să-i ceară autografe!

Câți litri de sânge conține corpul uman?