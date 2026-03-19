Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
China analizează războiul SUA cu Iranul pentru lecții strategice. Paralele cu Taiwanul

Război în Orientul Mijlociu
China urmărește îndeaproape conflictul dintre Statele Unite și Iran, analizând evoluțiile pentru a extrage lecții care ar putea fi relevante în eventuale confruntări viitoare, relatează Bloomberg, citând oficiali occidentali.

Președintele Chinei, Xi Jinping/FOTO:Profimedia
Potrivit acestora, Beijingul studiază în special capacitățile ofensive ale SUA, în timp ce evaluează implicațiile mai largi ale conflictului. În același timp, conducerea chineză consideră că echilibrul strategic în regiunea Indo-Pacific s-ar putea înclina în favoarea sa.

Oportunități strategice pentru Beijing

Deși autoritățile chineze continuă să analizeze impactul economic și diplomatic al războiului, președintele Xi Jinping ar putea vedea în redirecționarea atenției și resurselor americane către Orientul Mijlociu un avantaj strategic.

Oficialii occidentali indică faptul că redislocarea unor capabilități militare americane din Asia către zona conflictului ar putea reduce temporar prezența SUA în Indo-Pacific — o evoluție urmărită atent de armata chineză.

Reacții prudente, dar calcule în curs

Spre deosebire de alți lideri ai economiilor majore, Xi Jinping nu a comentat public operațiunea militară americană, semn că Beijingul preferă, pentru moment, o poziție rezervată, în timp ce evaluează consecințele.

Iranul rămâne un partener important pentru China, iar evoluțiile din regiune au implicații directe asupra intereselor sale energetice și geopolitice.

Paralele cu Taiwanul

Unii analiști chinezi au făcut deja paralele între conflictul din Iran și o eventuală criză legată de Taiwan.

Comentatori influenți au sugerat că războiul evidențiază limitele capacităților militare americane, în special în contextul în care Iranul era deja slăbit de sancțiuni.

Totuși, deși China a afirmat în repetate rânduri că nu exclude utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra Taiwanului, nu există indicii clare privind o acțiune iminentă.

Impact asupra aliaților SUA

În Asia, aliații Washingtonului urmăresc cu atenție evoluțiile. Surse citate de Bloomberg afirmă că unele state se află în stare de alertă ridicată, pe măsură ce Pentagonul își redirecționează resursele către Orientul Mijlociu.

Printre măsuri se numără transferul de trupe și echipamente din Japonia, precum și posibila relocare a unor sisteme de apărare antiaeriană din Coreea de Sud.

Costuri și presiuni asupra resurselor

Oficialii occidentali subliniază că ritmul ridicat al operațiunilor a dus la consumul rapid al unor muniții americane costisitoare și dificil de înlocuit.

În unele cazuri, sisteme sofisticate de apărare au fost utilizate pentru a contracara amenințări relativ ieftine, precum dronele iraniene, ceea ce ridică întrebări privind sustenabilitatea pe termen lung a unei astfel de strategii.

Estimările privind costurile variază, dar indică cheltuieli de miliarde de dolari în primele zile ale conflictului.

Semnale privind o schimbare de echilibru

Pentru unii observatori chinezi, redistribuirea resurselor militare americane ar putea indica apariția unor vulnerabilități în capacitatea Occidentului de a proiecta forță în proximitatea Chinei.

Deși este prea devreme pentru concluzii definitive, conflictul din Iran este analizat la Beijing nu doar ca o criză regională, ci ca un posibil indicator al evoluției echilibrului global de putere.

