search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump „nu a fost surprins” de atacul Rusiei asupra Kievului, dar consideră că Putin și-a ținut promisiunea

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Donald Trump a declarat marți, 3 februarie, că dorește ca omologul său rus, Vladimir Putin, să „pună capăt războiului” din Ucraina. În aceeași zi, Rusia a atacat capitala Ucrainei, Kiev, al doilea oraș ca mărime, Harkov, și alte centre urbane.

Donald Trump/FOTO: EPA-EFE
Donald Trump/FOTO: EPA-EFE

Liderul de la Casa Albă a discutat cu jurnaliştii după ce Rusia a reluat în cursul nopţii atacurile aeriene masive împotriva Kievului, în ajunul discuţiilor programate pentru miercuri la Abu Dhabi cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi reprezentanţi ai ambelor naţiuni beligerante.

Aceste atacuri ruseşti asupra capitalei ucrainene au venit după o pauză de câteva zile mediată de Donald Trump.

„Şi-a ţinut promisiunea pe acest plan. A fost de duminică până duminică, apoi s-a terminat și i-a lovit puternic aseară. Știți, este o săptămână. Acceptăm orice, pentru că acolo este foarte, foarte frig”, a declarat Trump despre omologul său rus.

„Am vorbit cu președintele despre asta în această dimineață și, din păcate, reacția lui a fost că nu este surprins”, a declarat secretarul de presă Karoline Leavitt în timpul unei discuții cu jurnaliștii, la Casa Albă, scrie Kyiv Post.

Karoline Leavitt a mai declarat că războiul dintre cele două țări nu ar fi izbucnit dacă Donald Trump ar fi rămas președinte și a anunțat că emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner vor participa miercuri, la Abu Dhabi, la o nouă rundă de discuții trilaterale cu reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei.

Amintim că forțele ruse au atacat marți dimineață Kievul, Harkovul, și alte centre urbane, au anunțat oficialii, declanșând incendii și provocând noi avarii infrastructurii energetice. Atacurile au rănit patru persoane, au precizat autoritățile din cele două mari orașe, potrivit The Guardian.

La Kiev și Harkov au avut loc atacuri cu rachete și drone, care au provocat explozii, incendii și pagube la clădiri de locuințe, inclusiv o grădiniță, în timp ce autoritățile au avertizat că loviturile asupra infrastructurii energetice riscă să lase orașele fără încălzire, în condiții de ger extrem și temperaturi minime de până la -20 de grade.

„Scopul este evident: să provoace distrugeri maxime și să lase orașul fără căldură, pe un frig extrem”, a spus el pe Telegram. Postul public Suspilne a mai relatat că loviturile rusești au lăsat fără electricitate două orașe din regiunea Harkov — Izium și Balakliia — și au avariat două blocuri de apartamente în orașul nordic Sumî.

Donald Trump a declarat anterior că administrația sa ar putea avea vești bune în curând în ceea ce privește demersurile de a pune capăt războiului din Ucraina. 

„Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Pentru prima dată spun asta”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, luni. „Cred că s-ar putea să avem, poate, niște vești bune.”

Atacurile rusești au avut loc înaintea unei noi runde de negocieri de pace și pe fondul neînțelegerilor privind armistițiul asupra infrastructurii energetice.

Rusia îl consideră încheiat, Ucraina susține că ar fi trebuit să continue, iar Kievul afirmă că Moscova l-a respectat în mare parte în ultimele 24 de ore, deși luptele din apropierea frontului au afectat în continuare obie

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Diana Șucu: „Rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”. Gigi Becali a auzit-o și i-a dat un sfat în direct! Exclusiv
fanatik.ro
image
Haos la RA-APPS. Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la renovarea vilei din Aviatorilor 86, clădire ce ar fi fost inițial rezervată lui Klaus Iohannis
libertatea.ro
image
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat”
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Sora lui Mario Berinde, ameninţată! 'Știu tot ce faci, unde ieși'. Mesajele sunt îngrozitoare, e un coşmar
playtech.ro
image
Ce măsuri de austeritate a aplicat Ilie Bolojan la propriul birou. Ce tăieri a făcut actualul premier la bugetul lăsat de Marcel Ciolacu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Raport asupra alegerilor prezidențiale din România. Congresul SUA acuză Comisia Europeană de măsuri agresive de cenzură
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Andreea Marin e Zâna Bidgerton pentru Netflix captură de ecran (12) png
Andreea Marin e Zâna Bridgerton! I se potrivește stilul regal! Transformare uluitoare și imagini de epocă de vis
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței