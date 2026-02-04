Trump „nu a fost surprins” de atacul Rusiei asupra Kievului, dar consideră că Putin și-a ținut promisiunea

Președintele Donald Trump a declarat marți, 3 februarie, că dorește ca omologul său rus, Vladimir Putin, să „pună capăt războiului” din Ucraina. În aceeași zi, Rusia a atacat capitala Ucrainei, Kiev, al doilea oraș ca mărime, Harkov, și alte centre urbane.

Liderul de la Casa Albă a discutat cu jurnaliştii după ce Rusia a reluat în cursul nopţii atacurile aeriene masive împotriva Kievului, în ajunul discuţiilor programate pentru miercuri la Abu Dhabi cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi reprezentanţi ai ambelor naţiuni beligerante.

Aceste atacuri ruseşti asupra capitalei ucrainene au venit după o pauză de câteva zile mediată de Donald Trump.

„Şi-a ţinut promisiunea pe acest plan. A fost de duminică până duminică, apoi s-a terminat și i-a lovit puternic aseară. Știți, este o săptămână. Acceptăm orice, pentru că acolo este foarte, foarte frig”, a declarat Trump despre omologul său rus.

„Am vorbit cu președintele despre asta în această dimineață și, din păcate, reacția lui a fost că nu este surprins”, a declarat secretarul de presă Karoline Leavitt în timpul unei discuții cu jurnaliștii, la Casa Albă, scrie Kyiv Post.

Karoline Leavitt a mai declarat că războiul dintre cele două țări nu ar fi izbucnit dacă Donald Trump ar fi rămas președinte și a anunțat că emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner vor participa miercuri, la Abu Dhabi, la o nouă rundă de discuții trilaterale cu reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei.

Amintim că forțele ruse au atacat marți dimineață Kievul, Harkovul, și alte centre urbane, au anunțat oficialii, declanșând incendii și provocând noi avarii infrastructurii energetice. Atacurile au rănit patru persoane, au precizat autoritățile din cele două mari orașe, potrivit The Guardian.

La Kiev și Harkov au avut loc atacuri cu rachete și drone, care au provocat explozii, incendii și pagube la clădiri de locuințe, inclusiv o grădiniță, în timp ce autoritățile au avertizat că loviturile asupra infrastructurii energetice riscă să lase orașele fără încălzire, în condiții de ger extrem și temperaturi minime de până la -20 de grade.

„Scopul este evident: să provoace distrugeri maxime și să lase orașul fără căldură, pe un frig extrem”, a spus el pe Telegram. Postul public Suspilne a mai relatat că loviturile rusești au lăsat fără electricitate două orașe din regiunea Harkov — Izium și Balakliia — și au avariat două blocuri de apartamente în orașul nordic Sumî.

Donald Trump a declarat anterior că administrația sa ar putea avea vești bune în curând în ceea ce privește demersurile de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Pentru prima dată spun asta”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, luni. „Cred că s-ar putea să avem, poate, niște vești bune.”

Atacurile rusești au avut loc înaintea unei noi runde de negocieri de pace și pe fondul neînțelegerilor privind armistițiul asupra infrastructurii energetice.

Rusia îl consideră încheiat, Ucraina susține că ar fi trebuit să continue, iar Kievul afirmă că Moscova l-a respectat în mare parte în ultimele 24 de ore, deși luptele din apropierea frontului au afectat în continuare obie