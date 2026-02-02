Volodimir Zelenski anunță că Ucraina, SUA și Rusia reiau negocierile de pace la Abu Dhabi

Ucraina, Statele Unite și Rusia revin la masa negocierilor în Emiratele Arabe Unite, într-un context diplomatic tensionat.

Ucraina, Statele Unite și Rusia urmează să participe, în perioada 4-5 februarie, la o nouă rundă de negocieri de pace care va avea loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe platforma X, în contextul unor incertitudini legate de negocierile planificate inițial pentru 1 februarie, atât în ceea ce privește data, cât și formatul acestora - fie bilateral, între Moscova și Kiev, fie trilateral, cu participarea Washingtonului.

Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina intră în acest proces diplomatic cu disponibilitatea de a purta discuții serioase, care să conducă la încheierea conflictului.

„Ucraina este pregătită pentru o discuţie substanţială şi suntem interesaţi să ne asigurăm că rezultatul ne va apropia de un sfârşit real şi demn al războiului”, a declarat preşedintele Ucrainei.

În discursul său susținut duminică, Volodimir Zelenski a precizat că a discutat deja cu negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, și că au stabilit o întâlnire pentru începutul săptămânii, menită să pună la punct cadrul oficial al negocierilor și aspectele logistice necesare. Potrivit acestuia, întâlnirea de luni are rolul de a clarifica agenda și structura discuțiilor viitoare, precum și de a pregăti delegația ucraineană pentru deplasarea la Abu Dhabi.

„Luni seara, echipa va fi deja în drum spre negocieri. Mulţi lideri, din diferite ţări, sunt alături de noi în acest proces, sprijinind Ucraina, şi ne coordonăm practic în fiecare zi. Luna februarie va fi o perioadă de activitate intensă în domeniul politicii externe din partea noastră, cu contacte şi întâlniri începând de mâine”, punctat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a evidențiat, totodată, importanța implicării active a Statelor Unite în acest proces, în special în ceea ce privește măsurile menite să reducă intensitatea confruntărilor militare.

„Ne aşteptăm ca partea americană să fie la fel de activă, în special în ceea ce priveşte măsurile de dezescaladare – reducerea atacurilor. Desigur, multe depind de ceea ce pot realiza Statele Unite pentru ca oamenii să aibă încredere atât în proces, cât şi în rezultate”, a precizat el, punctând faptul că cel mai recent atac al Rusiei, de duminică, 1 februarie, a fost „asupra unui autobuz obișnuit care transporta mineri în regiunea Dnipro este o crimă grăitoare care demonstrează încă o dată că Rusia poartă responsabilitatea pentru escaladarea conflictului. Răul trebuie oprit”.

Pe fundalul acestor pregătiri, diplomația rusă și cea americană au reluat, la rândul lor, contactele. Astfel, la 31 ianuarie, trimisul rus Kirill Dmitriev s-a întâlnit la Miami cu oficiali americani, inclusiv cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Nu este pentru prima dată când Abu Dhabi găzduiește discuţii de pace. O rundă anterioară de negocieri, care s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a implicat delegații din Ucraina, Statele Unite și Rusia, s-a încheiat la 24 ianuarie, tot în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Potrivit informațiilor disponibile, actualele negocieri sunt așteptate să se concentreze pe posibilitatea instituirii unui armistițiu în sectorul energetic, precum și pe chestiuni sensibile legate de controlul asupra regiunii Donbas, în contextul în care Rusia a solicitat în mod repetat ca Ucraina să cedeze întreg teritoriul regiunilor Donețk și Luhansk, inclusiv zonele care nu se află sub ocupație rusă, condiție pe care Moscova o consideră esențială pentru orice eventual acord de pace.