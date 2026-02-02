search
Luni, 2 Februarie 2026
Ce înseamnă amânarea negocierilor de la Abu Dhabi? Reduce presiunea Rusiei, dar nu deschide calea unui progres major, susțin analiștii ucraineni

Război în Ucraina
Publicat:

Amânarea rundei de negocieri trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, programată inițial pentru 1 februarie și reprogramată pentru 4–5 februarie, a diminuat unul dintre potențialele instrumente de presiune ale Moscovei. Evaluarea aparține lui Igor Cialenko, directorul Centrului pentru Analiză și Strategii, citat de Espreso.

Negocieri de pace SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi/FOTO:EPA/EFE
Negocieri de pace SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi/FOTO:EPA/EFE

Potrivit expertului, dacă discuțiile ar fi avut loc la data inițială, Rusia ar fi putut încerca să forțeze mâna Kievului printr-un scenariu de șantaj: acceptarea unor ultimatumuri politice sau declanșarea unor lovituri masive asupra infrastructurii energetice ucrainene, în plin val de ger extrem, cu temperaturi de –20 până la –30 de grade Celsius.

Cialenko amintește că, în spațiul public, amânarea negocierilor a fost pusă atât pe seama contextului extern – inclusiv intensificarea acțiunilor Statelor Unite în dosarul iranian – cât și pe evoluții diplomatice mai puțin vizibile. Astfel, pe 31 ianuarie a apărut informația privind vizita lui Dmitriev, emisar special al lui Vladimir Putin, în Florida, unde acesta s-a întâlnit cu Steve Witkoff și Jared Kushner. În același timp, secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că Witkoff și Kushner nu urmau să ajungă la Abu Dhabi pe 1 februarie, așa cum se anticipase.

„Personal, consider benefică această amânare a negocierilor din 1 februarie pentru 4–5 februarie”, a subliniat Igor Cialenko, explicând că noul calendar a neutralizat posibilitatea unui șantaj energetic din partea Federației Ruse în condiții de ger sever.

În ceea ce privește conținutul negocierilor, expertul atrage atenția că semnalele rămân contradictorii. Pe de o parte, există informații potrivit cărora peste 90% dintre punctele de pe agenda discuțiilor ar fi fost deja agreate, rămânând sensibile în special dosarele legate de Centrala Nucleară Zaporojie și de regiunea Donețk. Pe de altă parte, Cialenko avertizează că nu ar trebui așteptat un progres semnificativ în urma întâlnirii de la Abu Dhabi.

Rusia continuă să tergiverseze procesul

„Nu cred că acest format va produce un salt major. Mai degrabă, aș vedea un potențial progres pe componenta umanitară”, a explicat analistul, amintind că președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că schimbul de prizonieri de război este complet blocat din cauza poziției Moscovei. În acest context, Chalenko consideră că relansarea acestui canal ar putea deveni una dintre puținele evoluții concrete ale rundelor de discuții din perioada următoare.

Totodată, expertul remarcă faptul că Rusia continuă să tergiverseze procesul, iar lipsa oricărui avans real pe temele teritoriale riscă să ducă negocierile într-un impas. „Dacă nu există progres pe fond, inevitabil se ajunge la un zid al negocierilor, ceea ce ar impune trecerea la discuții la un nivel politic mult mai înalt”, a adăugat Cialenko.

În acest context, el subliniază că nu este realist să se aștepte un rezultat decisiv de la această întâlnire, mai ales în condițiile în care Statele Unite au stabilit un termen-limită orientativ până la jumătatea lunii mai.

Precedenta rundă de negocieri trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA a avut loc la Abu Dhabi, în perioada 23–24 ianuarie. Potrivit The New York Times, în cadrul primelor discuții, delegațiile ucraineană și americană au ridicat inclusiv ipoteza desfășurării unor forțe de menținere a păcii americane în regiunea Donețk sau crearea unei zone demilitarizate. Partea americană a evaluat pozitiv întâlnirile, iar un consilier al fostului președinte Donald Trump a sugerat că s-ar fi făcut pași spre reducerea divergențelor pe tema teritoriilor.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a remarcat existența unei „schimbări calitative” în componența delegației ruse, fără a detalia însă implicațiile concrete ale acestei evoluții.

