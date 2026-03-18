Atac șocant în Teleorman: Trei persoane au fost spulberate intenționat cu mașina. Un bărbat este în comă, în stare gravă

Trei persoane au fost lovite intenționat cu mașina de un grup de tineri în comuna Gratia, județul Teleorman. În urma atacului, un bărbat de 43 de ani se află în comă, în stare extrem de gravă.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 18 martie, și a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile arată cum o persoană coboară din autoturism, după care șoferul, în vârstă de 20 de ani, întoarce mașina pe o stradă îngustă, accelerează brusc și intră în plin în cele trei victime aflate pe carosabil.

Potrivit anchetatorilor, atacul a fost unul intenționat. „S-a deplasat până în capătul străzii pentru că strada era foarte îngustă, a întors autoturismul și pe o distanță foarte scurtă a accelerat puternic și a intrat în plin. S-a stabilit că toată această activitate a fost una intenționată”, a declarat reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, citat de Știrile Pro TV.

După impact, șoferul și alți trei minori aflați în mașină ar fi coborât și i-ar fi agresat pe cei răniți, după care au fugit de la locul faptei. Surse din anchetă spun că un alt minor ar fi părăsit autoturismul înainte de atac, refuzând să fie implicat.

Victimele nu îi cunoșteau pe agresori. Unul dintre răniți, în vârstă de 39 de ani, a povestit că se întorcea acasă, alături de fratele său și de soția acestuia, după o vizită la prieteni.

În urma atacului, femeia și unul dintre frați au suferit răni ușoare, însă fratele de 43 de ani a fost grav rănit și se află internat la Terapie Intensivă, la Spitalul Universitar din București, medicii luptând pentru a-i salva viața.

Șoferul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, iar minorii implicați sunt cercetați pentru loviri și alte violențe. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele acestui atac extrem de violent.