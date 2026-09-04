Cetățenie germană obținută cu acte false. Suspecții se declarau descendenții victimelor nazismului

Autoritățile din Germania investighează un caz în care mai multe persoane ar fi folosit documente falsificate pentru a obține cetățenia germană, susținând în mod fraudulos că sunt urmași ai unor persoane persecutate de regimul nazist.

Zeci de persoane, suspectate că au fraudat cetățenia germană folosind documente false. Foto: Shuttertock

Parchetul din Düsseldorf a deschis o anchetă care vizează 32 de suspecți, a confirmat un purtător de cuvânt pentru agenția germană dpa. Acesta nu a oferit alte informații, explicând că dezvăluirea unor detalii ar putea afecta desfășurarea investigației.

Potrivit publicației germane Der Spiegel, majoritatea persoanelor investigate ar proveni din China. Acestea s-ar fi prezentat drept descendenți ai unor evrei care au fost expulzați sau persecutați de naziști și ar fi depus, în ultimii ani, cereri pentru dobândirea cetățeniei germane.

Cazul are legătură cu articolul 116 din Legea fundamentală a Germaniei. Prevederea permite persoanelor cărora regimul nazist le-a retras cetățenia germană să o redobândească, iar dreptul se poate aplica și descendenților acestora, în condițiile prevăzute de legislație.

Anchetatorii suspectează că această procedură ar fi fost exploatată prin folosirea unor documente false care să ateste legătura de familie cu victime ale persecuției naziste.

Der Spiegel relatează și că unii dintre suspecți ar fi fost căutați în baza unor mandate internaționale de arestare, pentru fapte precum omor sau răpire. Potrivit publicației, aceștia ar fi putut încerca să obțină o nouă identitate prin intermediul procedurii de redobândire a cetățeniei.

Procurorii germani nu au confirmat însă aceste informații. Ei au precizat că nu dispun de date sigure privind existența unor alte infracțiuni comise în străinătate de persoanele investigate și că asemenea acuzații nu fac obiectul anchetei actuale.

Oficiul Administrativ Federal din Köln, instituția care gestionează astfel de proceduri, a transmis că nu poate face comentarii referitoare la investigația aflată în desfășurare.

Ancheta continuă, iar autoritățile germane nu au oferit până în prezent informații suplimentare despre identitatea suspecților sau despre amploarea presupusei fraude.