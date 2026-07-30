 Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de trafic cu autoturisme de lux furate. A rămas fără mașină și fără zeci de mii de euro | adevarul.ro
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Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de trafic cu autoturisme de lux furate. A rămas fără mașină și fără zeci de mii de euro

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Manelistul Adi de la Vâlcea figurează printre victimele unei rețele acuzate că aducea în România mașini de lux cu acte false din Spania. Artistul a rămas fără Land Rover-ul cumpărat în 2021, dar și fără un Chevrolet Corvette oferit la schimb și diferența de 10.000 de euro.

Adi de la Vâlcea, păgubit de o rețea de trafic cu mașini de lux FOTO Arhiva Adevărul
Adi de la Vâlcea, păgubit de o rețea de trafic cu mașini de lux FOTO Arhiva Adevărul

Potrivit rechizitoriului, artistul a cumpărat în 2021 un Land Rover Defender First Edition, după ce a oferit la schimb un Chevrolet Corvette C7 și a achitat o diferență de 10.000 de euro. La momentul tranzacției, acesta a fost asigurat că toate documentele mașinii sunt în regulă, potrivit RomâniaTV

La scurt timp însă, s-a descoperit că autoturismul făcea parte dintr-o schemă infracțională, iar Adi de la Vâlcea a rămas atât fără noua mașină, cât și fără Corvette și suma plătită suplimentar.

Anchetatorii susțin că unul dintre inculpați i-a prezentat artistului o factură în limba spaniolă care atesta, în mod fals, că autoturismul fusese achiziționat legal din Spania pentru suma de 54.450 de euro.

Potrivit procurorilor, membrii grupării știau că documentele erau falsificate, însă le-au folosit pentru înmatricularea vehiculului în România. În urma acestor acte, autoritățile au emis un certificat de înmatriculare pe numele unui proprietar fictiv.

Rețea cu legături în Spania

Conform anchetatorilor, gruparea era coordonată de trei frați și avea ca principală activitate introducerea în România a unor autoturisme de lux furate sau obținute ilegal din Spania.

Mașinile erau ulterior vândute unor cumpărători care nu cunoșteau proveniența acestora, folosindu-se documente falsificate pentru a crea aparența unor tranzacții legale.

În dosar, procurorii au identificat nouă autoturisme de lux despre care susțin că au fost introduse în țară prin această metodă, iar membrii rețelei au fost trimiși în judecată pentru faptele reținute în sarcina lor.

În 2021, Adi de la Vâlcea se declara încântat de noua achiziție și le prezenta fanilor Land Rover-ul pe rețelele sociale, spunând că a renunțat la Corvette pentru un model pe care îl descria drept „făcut de un extraterestru”. Ani mai târziu, artistul avea să afle că devenise una dintre victimele unei presupuse rețele specializate în comercializarea de mașini de lux cu acte false.

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