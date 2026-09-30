 Putin le cere noilor deputați ruși să facă „totul pentru victorie” în Ucraina. Rusia pregătește noi creșteri ale cheltuielilor militare | adevarul.ro
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Putin le cere noilor deputați ruși să facă „totul pentru victorie” în Ucraina. Rusia pregătește noi creșteri ale cheltuielilor militare

Război în Ucraina
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Vladimir Putin a deschis, miercuri, noua legislatură a Dumei de Stat cu un mesaj clar privind continuarea efortului de război al Rusiei în Ucraina. Președintele rus le-a cerut deputaților să acorde prioritate apărării și să susțină armata, în timp ce Moscova pregătește un nou buget cu cheltuieli militare foarte ridicate.

Putin le cere noilor deputați ruși să facă „totul pentru victorie” în Ucraina.
Putin le cere noilor deputați ruși să facă „totul pentru victorie” în Ucraina. Foto: Profimedia

„Sunteţi chemaţi să acordaţi o atenţie specială problemelor de importanţă statală, precum consolidarea apărării ţării şi să faceţi totul pentru victoria noastră, sprijinindu-i pe apărătorii patriei şi pe familiile lor”, a declarat Putin de la tribuna Parlament, notează Agerpres

Șeful Kremlinului le-a solicitat parlamentarilor să aprobe pentru următorii trei ani un buget pe care l-a descris drept „echilibrat”, astfel încât Rusia să își păstreze stabilitatea economică și să poată finanța în același timp programele sociale.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Moscova intenționează să mențină cheltuielile pentru apărare la un nivel foarte ridicat în următorii trei ani.

Planurile vehiculate indică un total de aproximativ 50 de trilioane de ruble, echivalentul a aproape 600 de miliarde de dolari.

Pentru anul viitor, cheltuielile militare ar putea ajunge la 17,1 trilioane de ruble, adică peste 200 de miliarde de dolari. Suma ar reprezenta o creștere de aproximativ 27% față de nivelul prevăzut anterior în buget, de 13,5 trilioane de ruble.

O asemenea majorare ar pune presiune pe alte capitole ale bugetului. Potrivit informațiilor citate de presa internațională, ar putea fi reduse fondurile destinate unor domenii precum sănătatea, educația, infrastructura rutieră și agricultura.

Partidul pro-Kremlin Rusia Unită controlează în continuare o majoritate foarte largă în legislativ, cu 349 din cele 450 de mandate.

Putin a făcut apel la cooperare între formațiunile parlamentare în ceea ce privește deciziile pe care le consideră esențiale pentru Rusia.

„În chestiunile vitale pentru ţară, deciziile trebuie luate cu un sprijin solidar şi consolidat din partea tuturor partidelor şi deputaţilor”, a afirmat liderul rus.

El a susținut că unitatea societății reprezintă principala garanție pentru atingerea obiectivelor stabilite de Kremlin.

„Unitatea societăţii noastre este o garanţie fidelă că împreună vom atinge toate obiectivele pe care ni le-am propus. Vom asigura securitatea şi suveranitatea Rusiei pentru multe generaţii. Aşa va fi, sunt complet sigur de aceasta”, a declarat Putin, moment în care deputații au început să aplaude.

În discursul său, Putin le-a cerut parlamentarilor să îi aplaude și pe deputații aleși în cele patru regiuni ucrainene pe care Rusia pretinde că le-a anexat.

Moscova consideră aceste teritorii parte din Federația Rusă, însă anexările nu sunt recunoscute de Ucraina și de majoritatea comunității internaționale.

Putin a amintit și că au trecut patru ani de la momentul în care Duma a aprobat ceea ce autoritățile ruse au prezentat drept „reunificarea” acestor teritorii cu Rusia.

Noua legislatură a fost întâmpinată și de critici privind modul în care s-au desfășurat alegerile parlamentare din septembrie.

Comuniștii au contestat majoritatea obținută de Rusia Unită și au reclamat nereguli legate de votul electronic și numărarea sufragiilor.

Activiști liberali și comuniști au încercat să organizeze proteste împotriva presupuselor fraude, însă autoritățile din mai multe orașe nu au autorizat manifestațiile.

În unele cazuri, autoritățile au invocat restricții care au rămas în vigoare încă din perioada pandemiei pentru a împiedica desfășurarea protestelor.

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