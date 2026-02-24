UE promite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei, în pofida opoziției Ungariei: „Ne vom îndeplini angajamentul într-un fel sau altul”

Uniunea Europeană va acorda Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”, în ciuda blocajului anunțat de Budapesta, a declarat marți, la Kiev, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Ne vom îndeplini angajamentul privind acest împrumut, într-un fel sau altul”, a subliniat von der Leyen în cadrul unei conferințe de presă comună cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Ea a precizat că există „mai multe opțiuni” pentru deblocarea sprijinului financiar, care vor fi utilizate pentru a respecta angajamentele asumate, potrivit AFP și Agerpres.

Vizita Ursulei von der Leyen la Kiev are loc cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, și a avut ca scop reafirmarea sprijinului politic și financiar al Uniunii Europene pentru Kiev.

Tensiuni cu Budapesta

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat luni că intenționează să blocheze acordarea împrumutului dacă Ucraina nu reia livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba. Împrumutul este destinat finanțării necesităților militare și bugetare ale Ucrainei în anii 2026 și 2027.

„Acest împrumut a fost aprobat de cei 27 de șefi de stat și de guvern la Consiliul European. Ei și-au dat cuvântul. Acest cuvânt nu poate fi încălcat”, a insistat Ursula von der Leyen.

Apel la cooperare europeană

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a cerut Ungariei să coopereze pentru punerea în aplicare a deciziei adoptate în luna decembrie. El a îndemnat Comisia Europeană să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a evita „orice formă de șantaj” la adresa Uniunii Europene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că problema livrărilor de petrol ar trebui discutată direct cu Moscova, susținând că Rusia a bombardat în repetate rânduri infrastructura energetică ucraineană, inclusiv conducta Drujba. „Ține de Orban să discute cu Putin, poate despre un fel de armistițiu energetic”, a afirmat liderul de la Kiev.

În acest context tensionat, Slovacia a anunțat marți că livrările de petrol prin conducta Drujba ar putea fi reluate începând de joi, ceea ce ar putea contribui la detensionarea disputei regionale.