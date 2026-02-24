Video Ursula von der Leyen, la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei: „Nu vom renunța până când pacea nu va fi restabilită”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere.

Preşedinta Comisiei Europene a postat pe contul de X imagini de la sosirea în gara din Kiev, unde este întâmpinată de ministrul de externe Andrii Sîbiha şi de alţi oficiali.

„(Sunt) La Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului. Pentru a reafirma că Europa susţine cu fermitate Ucraina, financiar, militar şi în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru durabil faţă de lupta dreaptă a Ucrainei. Şi pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât şi agresorului: nu vom renunţa până când pacea nu va fi restabilită. Pace în condiţiile impuse de Ucraina”, a scris Ursula von der Leyen.