Președintele rus Vladimir Putin a testat un nou automobil rusesc proiectat în China, în timpul unei vizite la uzina Gorki Automotive Plant din Nijni Novgorod. Imagini difuzate din timpul vizitei îl arată pe liderul de la Kremlin conducând mașina în interiorul fabricii.

Vladimir Putin a testat un nou automobil rusesc proiectat în China Foto: Captură video DWS News

Putin a vizitat uzina Gorki Automotive Plant, unde a inspectat activitatea producătorului auto și a testat noul vehicul. În imaginile surprinse la fața locului, președintele rus apare la volanul automobilului, în timp ce îl conduce prin incinta fabricii.

Noul automobil face parte dintr-o schimbare mai amplă a pieței auto din Rusia, în care producătorii chinezi și tehnologia provenită din China au devenit tot mai importanți.

Cooperarea dintre producătorii ruși și companiile chineze s-a extins pe măsură ce industria auto se adaptează schimbărilor majore de pe piață.

Vizita președintelui rus la uzină atrage, de asemenea, atenția asupra producției de automobile din Rusia, a activității industriale și a eforturilor Moscovei de a menține și dezvolta sectorul auto.

Gorky Automotive Plant, cunoscută în mod obișnuit sub numele de GAZ, este unul dintre producătorii auto cu tradiție din Rusia și are sediul în Nijni Novgorod.

În 2023, China exportase mai multe vehicule în Rusia decât în orice altă ţară, în primele cinci luni ale anului.

Potrivit datelor publicate la vremea respectivă de Association of European Businesses, constructorii controlați de statul chinez , Chery Automobile Co., Zhejiang Geely Holding Group Co. şi Great Wall Motor Co., erau primele trei mărci chineze de automobile de pe piaţa din Rusia.