Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
Relansat după începutul războiului din Ucraina, trenul Chișinău–Odesa se bucură de o cerere uriașă

Publicat:

Trenul Chișinău–Odesa a fost relansat după o pauză de peste trei ani determinată de începutul războiului Moscovei contra Kiev. Acesta se bucură de o cerere uriașă, iar peste 60% dintre bilete au fost vândute, relatează presa ucraineană.

Trenul Chișinău-Odesa a fost reluat după o pauză de peste trei ani. FOTO: Zn.ua
Trenul Chișinău-Odesa a fost reluat după o pauză de peste trei ani. FOTO: Zn.ua

Conform jurnaliștilor ,,Zn.ua”, autoritățile ucrainene au reluat legătura feroviară dintre Odesa și Chișinău, având o cerere uriașă din partea pasagerilor. Iar în primele trei ore de la lansarea vânzărilor au fost cumpărate 60% din locurile disponibile.

,,Acest interes ridicat se explică nu doar prin comoditate, ci și prin siguranță: pe fondul atacurilor rusești constante asupra drumurilor auto, podurilor și altor infrastructuri civile, trenul a devenit o alternativă fiabilă la deplasările riscante cu transportul rutier”, notează sursa media citată.

Iar pentru a satisface nevoile pasagerilor și a asigura o legătură logistică stabilă cu Moldova, structura de la Kiev a introdus curse zilnice din Odesa spre Chișinău, adăugând vagoane suplimentare pe ambele direcții. 

Atacuri asupra unui pod strategic

În data de 19 decembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina, recomandând oamenilor să evite deplasările prin punctul de trecere a frontierei Palanca.

,,Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova despre situația de securitate din zona de frontieră cu Ucraina, în baza informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. În contextul riscurilor continue de securitate, inclusiv atacuri în proximitatea zonei, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să evite deplasările în această direcție.MAE va continua să monitorizeze evoluțiile și va informa publicul în funcție de situația din teren”, au menționat reprezentanții MAE de la Chișinău. 

Începând cu după-amiaza zilei de joi, 18 decembrie, podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropierea graniței Republicii Moldova și care asigură traversarea fluviului Nistru, a fost atacat cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră de la Chișinău.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, în timpul unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, când drone care transportau încărcături explozive au lovit podul situat în apropierea localității Maiaki-Udobnoe.

În consecință, podul a fost grav distrus, o femeie a decedat pe drum spre spital, iar trei copii care se aflau într-un automobil aflat pe pod au suferit traumatisme și au fost internați.

Atacurile asupra podului strategic au continuat în următoarele zeci de ore, inclusiv pe parcursul zilei de vineri.

Republica Moldova

