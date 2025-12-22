Accident tragic în Argeș: O femeie a fost lovită mortal de un șofer de 24 de ani

O femeie de 63 de ani a fost accidentată mortal de un autoturism, luni seară, 22 decembrie, în comuna, județul Argeș.

„Din verificările preliminare (...) s-a stabilit că o femeie de 63 de ani, din Pietroşani, care se deplasa pe DJ 731, pe raza localităţii de domiciliu, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul intenţiei de a traversa prin loc nepermis, a fost acroşată şi accidentată de un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Corbi", se precizează într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Conform aceleiaşi surse, femeia a suferit leziuni grave, în urma cărora a survenit decesul, scrie Agerpres.

Şoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.

Poliţiştii Biroului Rutier Curtea de Argeş au întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.