Cel puțin 21 de civili au fost uciși de o bombă rusească în timp ce stăteau la coadă pentru a-și ridica pensiile. Zelenski: „Nu există cuvinte…”

Cel puțin 21 de persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite marți, 9 septembrie, după ce o lovitură aeriană rusă a vizat satul Yarova, din regiunea Donețk, în timpul distribuirii pensiilor, potrivit autorităților ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul, descriindu-l drept „o lovitură aeriană rusească brutală și sălbatică cu o bombă aeriană asupra așezării rurale Yarova din regiunea Donețk. Direct asupra oamenilor. Civili obișnuiți. Chiar în momentul în care se plăteau pensiile. Conform informațiilor preliminare, peste 20 de persoane au fost ucise. Nu există cuvinte…”, a scris acesta pe X, unde a publicat și imagini cu urmările tragediei.

Zelenski a cerut un răspuns ferm din partea comunității internaționale: „Astfel de lovituri rusești nu trebuie să rămână fără un răspuns adecvat din partea lumii. Rușii continuă să distrugă vieți în timp ce evită noi sancțiuni puternice și noi repercursiuni de amploare. Lumea nu trebuie să rămână tăcută. Lumea nu trebuie să rămână inactivă. Este nevoie de un răspuns din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20. Sunt necesare acțiuni ferme pentru a determina Rusia să nu mai aducă moarte”.

Guvernatorul regiunii Donețk, Vadym Filashkin, a confirmat bilanțul preliminar: „Aceasta nu este o operațiune militară – acesta este terorism pur”, a transmis el pe Telegram, precizând că atacul a avut loc la ora locală 12:30.

Satul Yarova se află la circa 20 de kilometri nord de Sloviansk și la aproximativ 9 kilometri de linia frontului, fiind situat în apropierea unor rețele rutiere strategice.