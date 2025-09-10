search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Oana Țoiu: „Încălcarea spațiului aerian al Poloniei este inacceptabilă. Vom colabora cu aliații pentru a ne asigura securitatea și suveranitatea”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, subliniază că încălcarea spațiului aerian al Poloniei „este inacceptabilă”. Bombardamentele rusești în imediata apropiere a NATO „sunt îngrijorătoare şi iresponsabile”, mai transmite Țoiu. 

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu FOTO Arhivă
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu FOTO Arhivă

„Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate”, a transmis Oana Țoiu. 

Bombardamentele Rusiei în imediata apropiere a granițelor NATO și încălcările repetate ale spațiului aerian sunt îngrijorătoare și iresponsabile, subliniază ministrul. 

„Aceste încălcări au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor și a dreptului internațional. Continuarea bombardamentelor rusești în imediata apropiere a NATO și încălcările repetate ale spațiului aerian al Aliaților sunt îngrijorătoare și iresponsabile.

Cu peste un secol în urmă, în 1921, România și Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa. De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înțelegerea pe care o împărtășim în ceea ce privește amenințările din regiunea noastră. Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea”, a mai trimis ministrul.

O reacție a venit și din partea ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, care a descris incidentul din Polonia drept „o escaladare periculoasă din partea Rusiei”. Preşedintele Nicuşor Dan a condamnat încălcarea spațiului aerian al Poloniei. Premierul polonez Donad Tusk a anunțat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO. 

Politică

