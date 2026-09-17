 Au plătit 4.100 de euro pentru o vacanță de vis în Grecia, dar au plecat cu trei zile mai devreme: „Ți se întorcea stomacul pe dos” | adevarul.ro
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Au plătit 4.100 de euro pentru o vacanță de vis în Grecia, dar au plecat cu trei zile mai devreme: „Ți se întorcea stomacul pe dos”

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O familie a plătit aproximativ 4.100 de euro pentru 10 nopți la un resort de patru stele din Kos, Grecia, dar vacanța s-a transformat într-un coșmar. Turiștii au găsit o cameră în stare deplorabilă, o piscină verde și tobogane cu apă care miroseau a canalizare, iar în cele din urmă au decis să își scurteze sejurul și să se întoarcă acasă cu trei zile mai devreme.

Resortul unde familia a fost cazată
Resortul unde familia a fost cazată Foto: Foto: FB

Adam, soția sa și cei doi copii au rezervat vacanța de ultim moment prin Love Holidays, după ce au văzut o ofertă pentru Kipriotis Village Resort, un complex all-inclusive de patru stele din Kos. Familia a plătit aproximativ 4.100 de euro pentru cele 10 nopți, în timp ce tarifele din sezonul de vârf ajungeau, potrivit lui Adam, la echivalentul a 5.800-7.000 de euro.

„Tot ceea ce era prezentat în ofertă arăta bine, iar Love Holidays îl promova drept hotel de patru stele, all-inclusive. Am citit recenziile și erau în regulă, așa că am făcut rezervarea. „Nu ne așteptam la Ritz, dar ne așteptam la curățenie și la ceva în care să putem locui. Am luat un taxi de la aeroport, iar șoferul m-a întrebat: Kipriotis Village?. I-am spus «Da», iar el a răspuns: «O, nu...». Așa că am stat acolo și m-am gândit: «Oh, nu”, a povestit britanicul pentru The Mirror.

Camera avea găuri în pereți și mucegai

Familia s-a cazat, iar șocul a venit imediat ce a intrat în cameră„Sincer, în toți anii în care am călătorit, nu am mai văzut niciodată o cameră în asemenea stare”, a spus turistul britanic.

Acesta susține că pereții aveau găuri, podelele erau deteriorate, iar în jurul patului era murdărie. „Aerul condiționat nu funcționa, în cameră erau pânze de păianjen, iar toaleta curgea în permanență. De asemenea, rezervorul toaletei nu funcționa corespunzător, iar în jurul căzii era mucegai. Era practic în paragină”, a afirmat turistul.

Familia rezervase o cameră tip mezzanine, cu zona principală la parter și paturile copiilor la etaj. Adam spune că balustrada de protecție era foarte instabilă și considera că reprezenta un pericol pentru copii.

„Balustrada de siguranță se clătina foarte tare. Dacă unul dintre copii s-ar fi sprijinit de ea în timpul nopții și ar fi căzut, l-ar fi putut omorî”, a susținut tatăl.

„Nu avem alte camere”

Familia s-a plâns la recepție imediat după ce a văzut starea camerei. Adam susține că angajații hotelului le-ar fi spus că nu au alte camere disponibile. 

A doua zi, la recepție s-ar fi format o coadă foarte mare. „Toată lumea avea aceeași problemă”, a susținut turistul.

Potrivit turistului, problemele nu se limitau la camere. „Resortul era în paragină. Piscina era verde, erau pete verzi în jurul marginii, iar gurile de scurgere erau verzi. Erau niște tobogane pentru copii, iar la baza lor era apă maro care mirosea a canalizare”, a relatat britanicul.

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Adam a mai afirmat că șezlongurile erau foarte vechi și deteriorate, iar terenurile de tenis erau închise și impracticabile.

„Terenurile de tenis erau pur și simplu săpate, nu puteai nici măcar să mergi pe suprafața lor și erau toate închise. Terenul de fotbal era un dezastru, iar clubul pentru copii practic nu exista. Curățenia era îngrozitoare. Nu mi-am putut lăsa copiii să intre în toaletele comune”, a spus el.

Turistul susține că a primit mâncare crudă

Adam a criticat și mâncarea servită în resort. „Mâncarea, nu vă pot spune cât de proastă era. Oamenii primeau mâncare crudă. Am luat o frigăruie de pui și era pur și simplu crudă în interior. Mâncarea era foarte proastă. (...) Ți se întorcea stomacul pe dos”, a mai spus acesta.

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Foto: FB

În primele zile ale vacanței, Adam spune că și-a petrecut mult timp la recepție încercând să găsească o soluție. Pentru a evita cât mai mult timp resortul, familia a plecat în fiecare zi în excursii și la parcuri acvatice.

„Practic, dormeam în pat și plecam pentru zilele pe care le aveam planificate, la parcuri acvatice și în excursii cu barca. Nu vă pot spune cât de rău era acel loc”, a povestit britanicul.

Familia a plecat acasă cu trei zile mai devreme

Situația nu s-a îmbunătățit nici după mutarea în noua cameră. Adam spune că în aceasta exista un miros puternic de canalizare. În cele din urmă, familia a decis să își întrerupă vacanța și să se întoarcă acasă cu trei zile mai devreme.

„Doar ca să ieșim de acolo”, a spus Adam.

Britanicul a criticat compania de turism pentru modul în care ar fi gestionat situația.

„Nu este neapărat vorba doar despre mine. Sunt oameni care economisesc tot anul pentru a-și permite o vacanță cu familia, iar când ajung într-un loc care nici măcar nu a fost verificat de Love Holidays, găsesc o situație atât de proastă”, a mai spus turistul.

Love Holidays a precizat că l-a contactat pe Adam pentru a-i prezenta scuze și că îi va rambursa aproximativ 2.100 de euro, reprezentând 50% din costul total al cazării și cheltuielile suplimentare suportate.

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