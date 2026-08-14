Peter Magyar pune sub semnul întrebării „afacerea secolului” lui Orban cu Rusia: „Nu și-au respectat obligațiile”

Premierul ungar Peter Magyar a pus joi sub semnul întrebării un acord încheiat de predecesorul său, prin care compania nucleară de stat rusă Rosatom urma să extindă capacitatea nucleară a Ungariei. Viktor Orban catalogase proiectul drept „afacerea secolului”.

Săptămâni de caniculă și secetă extremă au dus Dunărea la niveluri record de scăzute, reducând producția centralei nucleare de la Paks, care asigură în mod normal aproximativ o treime din necesarul de electricitate al Ungariei, la puțin peste 10%.

„Aceste planuri au fost aprobate în pofida faptului că în lume nu se mai construiesc centrale nucleare care nu funcționează cu un sistem de răcire în circuit închis și care sunt atât de expuse mediului înconjurător”, a declarat Magyar, potrivit POLITICO.

Directorul general al Rosatom, Alexei Lihaciov, a declarat că societatea nucleară de stat rusă respectă în continuare calendarul pentru construirea a două noi reactoare la Paks, în pofida schimbării guvernului din Ungaria în aprilie, când Magyar l-a înlăturat de la putere pe Viktor Orban, cunoscut pentru apropierea sa de Rusia.

Lucrările de pregătire a fundației pentru Unitatea 5 sunt finalizate în proporție de peste 80%, a spus el, în timp ce lucrările la Unitatea 6 avansează, iar componentele reactoarelor sunt deja fabricate.

„Suntem pregătiți pentru dialog”, a declarat Lihaciov, adăugând că Rosatom nu a primit nicio întrebare din partea noului guvern ungar.

Magyar a contestat această versiune câteva ore mai târziu. Potrivit contractului inițial, Paks II ar fi trebuit să fie operațională în 2024, a declarat el joi, în cadrul unei conferințe de presă. În schimb, Ungaria a cheltuit aproximativ 1.000 de miliarde de forinți (2,8 miliarde de euro) pentru un șantier despre care Magyar a spus că nu cuprinde în prezent mai mult decât depozite și „două gropi mari de beton”.

„Nu prea văd că și-au respectat obligațiile contractuale”, a declarat Magyar. Guvernul său efectuează în prezent o analiză completă a proiectului, inclusiv în ceea ce privește finanțarea și sistemele de răcire.

Analiza pune sub semnul întrebării unul dintre acordurile emblematice încheiate de Orban cu Rusia. Orban a semnat acordul pentru Paks II la Moscova, în 2014, atribuind Rosatom contractul pentru extinderea centralei cu două reactoare, finanțată printr-un împrumut de până la 10 miliarde de euro acordat de statul rus. Doi ani mai târziu, el a numit proiectul „afacerea secolului”.

Relațiile strânse cu Moscova au supraviețuit invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. În martie anul acesta, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a recunoscut că a discutat despre sancțiunile UE cu oficiali ruși de rang înalt, după ce interceptări telefonice făcute publice au arătat că acesta se lăuda că o bancă asociată proiectului Paks fusese menținută în afara unei liste de sancțiuni.

În aval, România a oprit joi cel de-al doilea și ultimul reactor aflat în funcțiune la centrala nucleară de la Cernavoda, după ce nivelul Dunării a scăzut prea mult pentru a mai putea alimenta pompele sistemului de răcire, amintește publicația străină.