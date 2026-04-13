Victoria lui Peter Magyar zguduie influența lui Putin în Ungaria, dar țara nu-și permite să se rupă total de Rusia

Înfrângerea categorică a lui Viktor Orban în alegerile de duminică marchează o schimbare majoră în politica Ungariei și o lovitură pentru Kremlin, care a beneficiat ani la rând de sprijinul Budapestei în interiorul Uniunii Europene. Poate că Ungaria nu mai este poate aliatul lui Putin, dar nu-și poate permite o ruptură totală de Rusia, care păstrează un instrument important de influență, energia, scrie The New York Times

Peter Magyar a câștigat alegerile promițând o normalizare a relațiilor tensionate cu UE și NATO și o reevaluare a relației cu Moscova. În campanie, el a avertizat că Ungaria „nu vrea să devină prima colonie americano‑rusă”, criticând atât sprijinul primit de Orbán din partea Washingtonului, cât și relația privilegiată cu Kremlinul.

Într-un interviu anterior pentru , Magyar spunea: „Oricine cunoaște istoria Ungariei știe că am fost atacați de Rusia de multe ori”.

Cu toate acestea, liderul Tisza a transmis că nu va merge spre o ruptură totală, invocând dependența energetică construită în cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban. Ungaria importă mai mult de 80% din gazul natural și petrolul brut din Rusia, iar contractele pe termen lung, inclusiv cele privind centrala nucleară de la Paks, sunt greu de modificat rapid.

Kremlinul își recalibrează poziția

Înfrângerea lui Viktor Orban îl privează pe Vladimir Putin de unul dintre cei mai vocali critici ai UE din interiorul blocului. Orban a blocat pachete de sancțiuni, finanțări pentru Ucraina și discuțiile privind aderarea Kievului la Uniune.

Totuși, reacția Kremlinului a fost prudentă. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că „Ungaria și-a făcut alegerea și o respectăm”, adăugând că Rusia dorește să mențină „contacte pragmatice” cu noua conducere.

O schimbare de direcție, dar nu una radicală

Analiștii consideră că Rusia va încerca să se adapteze noii realități politice din Ungaria. „Guvernul Orbán a fost un aliat pragmatic”, a spus un expert citat în articol, sugerând că Moscova nu ezită să renunțe la astfel de parteneriate atunci când contextul se schimbă.

Peter Magyar ar putea modifica rapid relația cu Moscova în domenii precum mass‑media și serviciile de securitate, unde influența rusă a crescut în ultimii ani. În același timp, Ungaria este așteptată să nu mai blocheze inițiativele europene de sprijin pentru Ucraina, deși noul premier va rămâne prudent, având în vedere diviziunile interne și dependența energetică.

Energia, marea provocare a relației Ungaria - Rusia

Diversificarea surselor de energie va fi un proces lent. Petrolul rusesc ar putea fi înlocuit mai ușor, însă gazul natural și combustibilul nuclear vor constitui obstacole majore. Contractul de 15 ani pentru gaz, semnat în 2021, este dificil de reziliat, iar aproape jumătate din electricitatea țării provine de la centrala nucleară construită în perioada sovietică.

Peter Magyar a declarat că trebuie să analizeze în detaliu acordurile semnate de guvernul precedent înainte de a lua decizii.

Momentan, Ungaria pare pregătită să reducă treptat influența Moscovei, dar nu să o elimine complet. După cum remarca un analist, „în materie de securitate energetică, schimbările radicale și imediate sunt foarte rare”.