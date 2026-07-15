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Ungaria „închide ușa" Rusiei. Ministrul apărării anunță o schimbare de curs în relațiile cu NATO

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Ungaria "închide ușa" în fața Rusiei și încearcă, în același timp, să refacă încrederea aliaților, afectată sub guvernarea anterioară. Declarația a fost făcută de ministrul apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, în cadrul unei dezbateri organizate la Budapesta de think tank-ul Equilibrium Institute, potrivit portalului Telex.

Romulusz Ruszin-Szendi, ministrul maghiar al Apărării/FOTO:X
Romulusz Ruszin-Szendi, ministrul maghiar al Apărării/FOTO:X

Întrebat despre prioritățile actuale în domeniul apărării, ministrul a răspuns că orice strategie a noului guvern trebuie să țină cont atât de interesele și valorile națiunii, cât și de cele ale aliaților. El a subliniat că interesele Ungariei coincid cu cele ale partenerilor săi, motiv pentru care încrederea reciprocă trebuie reconstruită.

Tocmai din acest motiv, unul dintre primii pași ai noului guvern a fost prezentarea de scuze unor aliați, printre care Finlanda, a cărei aderare la NATO fusese frânată în trecut chiar de guvernul ungar precedent. Ruszin-Szendi a calificat atitudinea autorităților de atunci drept inacceptabilă.

Închidem ușa în fața rușilor", a declarat ministrul, adăugind că serviciile de informații ruse au încercat „să pătrundă pe ușa din dos".

Potrivit acestuia, guvernul urmărește atent nu doar războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ci și conflictul din Orientul Mijlociu. În opinia sa, ambele conflicte se vor încheia doar atunci când guvernele, armatele și societățile implicate vor dori cu adevărat să le pună capăt.

Ministrul a asigurat că, până în 2035, Ungaria va atinge ținta de a aloca 5% din PIB pentru apărare, însă a precizat că, deocamdată, guvernul este nevoit să stabilească priorități.

„Credeți-mă, aș putea cheltui mulți bani pe nevoi militare, dar pentru asta există un moment și un context potrivit. În situația economică actuală, moștenită de la administrația precedentă, educația și sănătatea au prioritate", a spus el.

În ceea ce privește dezvoltarea capacităților de apărare, ministrul a menționat că modernizarea tehnologică începută încă din 2017 continuă și în prezent. Scopul acesteia este refacerea capacității de apărare a Ungariei, aflată „în declin în ultimii 35 de ani". Guvernul intenționează să semneze noi acorduri cu mai multe companii europene din domeniul apărării și le încurajează activ să își mute o parte din producție pe teritoriul ungar.

Premierul Ungariei, Péter Magyar, al cărui partid, Tisza, a obținut majoritate constituțională în parlament, și-a descris campania electorală drept o luptă pentru „schimbarea regimului". Guvernul său încearcă în prezent să înlăture din funcții o serie de oficiali numiți în perioada lui Viktor Orbán, inclusiv pe președintele țării.

Comisia Europeană a derulat, de asemenea, o anchetă care a stabilit că o rețea de spionaj ungară a operat prin intermediul ambasadei țării la Bruxelles, Budapesta fiind acuzată că a încercat să recruteze oficiali din instituțiile UE.

În paralel, la începutul lunii iulie, Ungaria a acceptat deschiderea, pentru Ucraina și Moldova, a celui de-al șaselea capitol de negociere pentru aderarea la UE, referitor la relațiile externe.

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