Ungaria și-a retras obiecția față de deschiderea ultimelor două dintre cele șase capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană, au declarat diplomați pentru Kyiv Independent, pe 18 noiembrie.

Ungaria deblochează negocierile de aderare la UE pentru Ucraina și Moldova Foto: EPA-EFE

Ungaria întârziase aprobarea finală necesară pentru deblocarea celor două așa-numite grupuri de capitole de negociere, fără să ofere însă un motiv explicit.

Mult timp s-a considerat că motivul blocajului ținea de politica internă a Ungariei, în condițiile în care fostul guvern condus de Viktor Orban promovase un discurs puternic antiucrainean, notează presa ucraineană. Potrivit diplomaților europeni, noul guvern a dorit să evite impresia că adoptă o poziție prea conciliantă față de Kiev.

Acum, Ungaria pare să fi fost de acord cu deschiderea grupurilor de capitole privind agricultura și agenda verde. Cu toate acestea, mai sunt necesari câțiva pași procedurali înainte ca deschiderea oficială să aibă loc.

Ambasadorii celor 27 de state membre ale UE, iar ulterior miniștrii din fiecare țară, trebuie să aprobe adoptarea unei poziții comune. Abia după aceea poate avea loc „conferința interguvernamentală”, în cadrul căreia grupul de capitole este considerat oficial deschis.

După deschiderea tuturor celor șase grupuri de capitole, etapă așteptată în prezent în decembrie, atenția se va îndrepta către aspectele legate de statul de drept.

Atât Ucraina, cât și Republica Moldova trebuie să aprobe oficial o serie de „criterii intermediare” care vizează cerințele privind statul de drept și combaterea corupției, înainte de a putea considera îndeplinite în mod oficial anumite obiective de pe listele de reforme necesare aderării.

În rapoartele anuale privind stadiul negocierilor de aderare ale țărilor candidate, Comisia Europeană a menționat că Republica Moldova a realizat, în esență, deja această parte a reformelor.

Diplomați europeni și reprezentanți ai statelor membre au confirmat pentru Kyiv Independent că se așteaptă ca, în săptămâna care începe pe 23 noiembrie, Comisia Europeană să transmită statelor membre un raport care să confirme progresele înregistrate de Republica Moldova.

Ucraina mai are de lucru în ceea ce privește reformele legate de statul de drept, însă dispune acum de un grup de lucru comun UE-Ucraina, despre care un diplomat european estimează că va „tripla” ritmul progreselor înregistrate de Kiev.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, și ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, au declarat amândoi că speră ca Ucraina să finalizeze aceste reforme până la încheierea președinției lituaniene a Consiliului UE, în iunie 2027.