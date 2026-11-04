Ucraina rămâne în urma Moldovei, în drumul spre UE. Bruxelles-ul pregătește planuri de negociere diferite pentru 2027 pentru cele două state

Comisia Europeană pregătește un plan de negocieri mai prudent pentru aderarea Ucrainei la UE. Acesta prevede obiective limitate pentru 2027 și nu conține niciun angajament privind o dată de aderare, potrivit unui document obținut de Politico.

Maia Sandu și Volodimir Zelenski Foto: EPA/EFE

Bruxelles-ul încearcă de mult timp să apropie Ucraina de UE, ca parte a unui efort mai larg de a-i asigura viitorul după războiul cu Rusia. Aderarea este privită ca o modalitate de a ancora Kievul în instituțiile europene și de a face mai dificilă o nouă agresiune rusă.

În document, Bruxelles-ul cere Kievului să „accelereze urgent și substanțial ritmul reformelor în domeniul statului de drept“. Potrivit planului, îndeplinirea cerințelor-cheie din acest domeniu în prima jumătate a anului 2027 este o condiție pentru încheierea provizorie a negocierilor pe anumite capitole.

Documentul face parte din pachetul Comisiei privind extinderea UE. El identifică șapte capitole la care Ucraina ar putea închide provizoriu negocierile anul viitor.

Textul arată cât de lung este drumul Ucrainei spre UE și cât de dificil este să faci reformele necesare pe timp de război.

Drumurile Ucrainei și Moldovei se despart

Documentul subliniază și diferențele tot mai mari dintre Ucraina și Moldova, ale căror cereri de aderare au avansat mult timp în paralel.

Moldova este acum considerată capabilă să avanseze mult mai repede, ceea ce face posibilă separarea de facto a proceselor de aderare ale celor două state.

Potrivit documentului, Bruxelles-ul urmărește progrese la șapte capitole pentru Ucraina în 2027, în timp ce Moldova ar putea încheia negocierile la mai mult de 20 de capitole.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE pe 28 februarie 2022, la patru zile după începerea invaziei rusești la scară largă. Moldova și Ucraina au primit statutul de țară candidată în același timp, în iunie 2022, și au deschis oficial negocierile de aderare în aceeași zi din iunie 2024.

De atunci, Kievul a încheiat evaluarea detaliată a conformității legislației sale cu normele UE, iar negocierile au fost deschise oficial la mai multe capitole importante. În octombrie, Ucraina și Moldova au început negocieri și pe piața internă a UE, competitivitate și creștere economică.

Mai e mult de parcurs

Aderarea cere mult mai mult decât angajament politic. Țările candidate trebuie să-și alinieze legislația și instituțiile la standardele UE în 35 de capitole de negociere. Acestea acoperă domenii de la agricultură și siguranță alimentară până la regulile concurenței, independența justiției și politica externă.

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Planul Comisiei identifică doar șapte dintre ele la care Ucraina ar putea încheia provizoriu negocierile în 2027. Cele privind educația și cultura ar urma să fie închise în prima jumătate a anului. În a doua jumătate ar fi cele privind proprietatea intelectuală, ocuparea forței de muncă și politica socială, politica industrială, cercetarea, relațiile externe, precum și politica externă și de securitate.

Comisia recunoaște că schimbările sunt complexe și cer consultări ample, timp și resurse. Pentru a ajuta Ucraina să avanseze, Bruxelles-ul a creat un grup de lucru special, care să ofere sprijin suplimentar autorităților de la Kiev.

Dificultățile sunt amplificate de război, care pune o presiune uriașă pe guvernul și pe parlamentul ucrainean, chemate să adopte și să aplice legislația necesară aderării.

Comisia evită cu grijă să stabilească o dată finală pentru încheierea negocierilor cu Ucraina, abordare pe care o aplică și altor țări aflate cel mai departe pe drumul spre aderare, printre care Albania și Moldova. Excepția este Muntenegru, pentru care iunie 2027 este considerat termen-țintă pentru semnarea tratatului de aderare.

Planul pentru Ucraina este un „document viu“, care poate fi actualizat pe măsură ce negocierile avansează. Rămâne astfel deschisă posibilitatea ca negocierile la alte capitole să se încheie mai devreme, dacă reformele merg mai repede decât se așteaptă.

Umbra războiului

Incertitudinea reflectă și o dificultate mai amplă: primirea în UE a unei țări care duce în continuare un război pentru propria existență.

Regulile UE nu interzic explicit aderarea unui stat aflat în război. Totuși, calitatea de membru a Ucrainei ar ridica întrebări dificile despre securitate, teritorii și obligațiile pe care statele UE le-ar avea față de un alt membru, conform clauzei de asistență reciprocă a blocului. Nici un acord de pace nu ar rezolva automat aceste probleme și nu ar elimina nevoia ca Ucraina să finalizeze reformele.

În plus, chiar și după închiderea unor capitole, Kievul ar mai avea de parcurs etape suplimentare până la aderare, între care semnarea unui tratat de aderare, care trebuie aprobat și ratificat.

Capitole blocate

Comisia vrea ca negocierile pentru cele două capitole blocate ale Ucrainei să înceapă până la sfârșitul lui 2026. Este vorba de capitolul 4, care cuprinde agenda verde și conectivitatea durabilă în transport și infrastructură, și de clusterul 5, privind resursele, agricultura și politica de coeziune.

În document se arată că Executivul european consideră că Ucraina a îndeplinit condițiile necesare. Comisia îndeamnă conferința interguvernamentală de aderare să facă tot posibilul pentru a deschide capitolele rămase blocate până la sfârșitul anului.

Deschiderea lor ar permite Ucrainei să avanseze la restul capitolelor, deși ritmul progresului va depinde în continuare de reforme și de deciziile statelor membre.