Ungaria blochează din nou negocierile de aderare ale Ucrainei la UE. Și Republica Moldova este afectată

Ungaria a refuzat din nou să susțină avansarea Ucrainei în procesul de aderare la Uniunea Europeană, blocând aprobarea rezultatelor evaluării pentru ultimele două clustere de negociere care nu au fost încă deschise. Decizia a fost luată pe 27 octombrie, la Bruxelles, și ar putea întârzia și parcursul european al Republicii Moldova, cele două țări fiind tratate până acum împreună în procesul de extindere.

Ungaria blochează din nou negocierile de aderare ale Ucrainei la UE. Foto: AFP

Refuzul Budapestei a fost exprimat în cadrul unei reuniuni a grupului de lucru pentru extindere al Consiliului Uniunii Europene. Este a doua oară într-o singură săptămână când Ungaria se opune acestui demers, după ce a blocat inițiativa și pe 20 octombrie, potrivit Euromaidan Press.

Deși guvernul condus de Péter Magyar a promis o apropiere mai mare a Ungariei de instituțiile europene, poziția Budapestei în privința negocierilor de aderare ale Ucrainei nu s-a schimbat. Un diplomat european a confirmat acest lucru, afirmând că „poziția Ungariei nu s-a schimbat”.

Irlanda, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, știa că autoritățile ungare nu intenționau să își modifice poziția, dar a inclus totuși subiectul pe agenda reuniunii. Un alt diplomat a apreciat că repetarea votului a urmărit mai degrabă să crească presiunea politică asupra Budapestei decât să obțină efectiv aprobarea acesteia.

Argumentele prezentate de Ungaria la primul refuz, din 20 octombrie, nu au fost făcute publice.

Cele două clustere pentru care Ucraina așteaptă aprobarea evaluării acoperă domenii importante ale legislației și politicilor europene.

Clusterul 4 include transporturile, energia, rețelele transeuropene, mediul și schimbările climatice. Clusterul 5 cuprinde agricultura, pescuitul, politica regională și normele bugetare.

În această lună, Ucraina a înregistrat totuși progrese în negocieri. Pe 13 octombrie, Uniunea Europeană a deschis clusterele 2 și 3, după ce Parlamentul de la Kiev adoptase o lege privind educația în limbile minorităților, una dintre solicitările formulate de partea ungară.

Guvernul lui Péter Magyar și-a condiționat sprijinul pentru parcursul european al Ucrainei de îndeplinirea a 11 cerințe referitoare la drepturile minorității maghiare din această țară.

Pe 16 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit pentru prima dată bilateral cu Péter Magyar, la Bruxelles, și i-a mulțumit pentru deschiderea clusterelor 2 și 3. Potrivit biroului său, cei doi au discutat și despre posibilitatea deschiderii ultimelor două clustere înainte de finalul anului.

Zelenski a revenit asupra acestui obiectiv zece zile mai târziu, subliniind importanța calendarului pentru etapele următoare ale negocierilor.

„Este foarte important ca ultimele două clustere de negociere pentru Ucraina să fie deschise până la sfârșitul acestui an și ca, în timpul președinției lituaniene, să putem deja închide capitole de negociere”, a scris liderul ucrainean.

Lituania va prelua președinția rotativă a Consiliului UE în ianuarie. Kievul speră ca, până atunci, procesul de aderare să fi avansat suficient pentru a permite trecerea la etape ulterioare ale negocierilor.

Poziția Ungariei are consecințe potențiale și pentru Republica Moldova, întrucât cele două state candidate au avansat până acum în paralel în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat săptămâna trecută cu Péter Magyar, în timpul unei vizite la Budapesta, despre deschiderea ultimelor două clustere de negociere pentru țara sa.

În luna iulie, Ungaria se oferise să permită Republicii Moldova să avanseze separat de Ucraina, însă o astfel de separare nu a fost susținută până acum de statele membre ale Uniunii Europene.