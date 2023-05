Un „Robin Hood” digital: Un hacker a furat criptomonede de la Rusia și a decis să le doneze Ucrainei

Un hacker a reușit să acceseze sute de portofele de criptomonede ale FSB, GRU și Serviciului de Informații Externe al Rusiei, a transmis site-ul CoinDesk, citând Chainalysis, o companie de analiză blockchain, relatează The New Voice of Ukraine.

Specialiștii au afirmat că hackerul a transferat criptomonedele unor voluntari ucraineni. Hackerul pare să fi reușit să utilizeze blockchain și bitcoin împotriva statului agresor. Folosindu-și abilitățile, hackerul a obținut acces la sute de portofele cripto, care probabil aparțineau agențiilor de aplicare a legii din Rusia.

Analiștii de la Chainalysis sunt de părere că hackerul a utilizat o funcție de documentare a tranzacțiilor în blockchain-ul bitcoin pentru a identifica 986 de portofele controlate de Direcția Principală de Spionaj (GRU) a Statului Major al armatei ruse, de Serviciul de Informații Externe (SVR) și de Serviciul Federal de Securitate (FSB).

De asemenea, hackerul a lăsat mesaje în limba rusă proprietarilor portofelelor, în care afirmă că acestea au fost utilizate pentru a plăti serviciile hackerilor care lucrează pentru Rusia.

Nu se știe în ce măsură aceste afirmații sunt adevărate. Analiștii occidentali consideră că este incontestabil faptul că serviciile de informații rusești folosesc hackeri pentru a desfășura numeroase operațiuni.

Specialiștii Cahinalysis au putut confirma doar parțial declarațiile hackerului. În schimb, conform acestora, cel puțin trei dintre portofelele presupus rusești au fost deja legate de Rusia de către terțe părți. Două dintre acestea ar fi fost implicate în atacul efectuat împotriva companiei Solar Winds, iar din cel de-al treilea portofel au fost plătite serverele utilizate în campania de dezinformare a Rusiei în alegerile din 2016.

Analiștii de la Chainalysis sugerează că hackerul a obținut controlul asupra portofelelor nu prin hacking, ci prin „muncă din interior”.

„Pur și simplu, această persoană ar fi putut să se infiltreze în structura de hackeri care lucrează pentru Rusia sau ar fi putut fi un angajat al serviciilor speciale rusești care a devenit ulterior un dezertor”.

Primele atacuri au fost efecutate cu câteva săptămâni înainte ca Rusia să lanseze invazia în Ucraina, în februarie 2022.

Inițial, hackerul era hotărât să distrugă pur și simplu fondurile furate din portofelele serviciilor speciale rusești. Chainalysis sugerează că atacatorul a distrus bitcoini în valoare de circa 300.000 de dolari, folosind funcția OP_RETURN a blockchain-ului bitcoin (această funcție permite invalidarea tranzacțiilor efectuate anterior).

Totuși, în momentul în care a început războiul dintre Rusia și Ucraina, hackerul a schimbat tactica.

Conform Chainalysis, din unul dintre aceste portofele au fost transferate fonduri către guvernul ucrainean, după debutul conflictului. Practic, hackerul a încetat să mai distrugă banii și a început să-i trimită pentru a ajuta Ucraina, potrivit Chainalysis.