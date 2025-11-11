Apelul Maiei Sandu către opoziția moldoveană la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană: susținerea aderării la UE

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat opoziția parlamentară și extraparlamentară să susțină aderarea țării la UE, apelul fiind lansat în timpul ședinței Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană.

„Trebuie cu toții să vorbim cu oamenii, să le explicăm ce înseamnă integrarea europeană și să ne unim eforturile pentru a combate dezinformarea pe acest subiect”, a afirmat lidera de la Chișinău.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a prezidat la 11 noiembrie ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), a subliniat necesitatea menținerii ritmului reformelor în contextul procesului de aderare la UE, precum și a unei coordonări eficiente între instituții pentru avansarea acestui proces.

De asemenea, Maia Sandu a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, obiectiv care necesită efort continuu, responsabilitate și îndeplinirea angajamentelor asumate de toate instituțiile statului.

„Trebuie să ne concentrăm și să muncim și mai bine, cu seriozitate și responsabilitate. Nu este vorba doar de a bifa niște acțiuni, ci de a face schimbări reale acolo unde oamenii le așteaptă cel mai mult: în justiție, în lupta împotriva corupției. Cetățenii vor să vadă că li se face dreptate. Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata”, a adăugat Maia Sandu.

La ședință au fost prezenți premierul Alexandru Munteanu și viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Cei doi oficiali au prezentat prioritățile Guvernului în procesul de aderare la UE și i-au informat pe membrii CNIE despre actualizarea Planului Național de Aderare, astfel încât acesta să reflecte următorii pași în procesul de negociere.

Marta Kos, printre participanți

Printre participanții la ședință s-a numărat și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a vorbit despre concluziile raportului de extindere pe anul 2025, raport ce vizează Republica Moldova. Potrivit acestuia, țara noastră a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate.

„Nu există nicio țară dintre cele 27 de state membre care să fie împotriva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În ultimul an, ați făcut progrese pe toate capitolele”, a declarat oficialul european.

Întrevedere cu opoziția parlamentară

Tot pe 11 noiembrie, Marta Kos, aflată într-o vizită în Republica Moldova, a avut o întrevedere cu liderii partidelor parlamentare, cu excepția Partidului Comuniștilor, care a refuzat să participe la discuții cu oficialul european.

,,Membrii opoziției mi-au transmis că nu sunt pro-ruși și că vor susține reformele pro-europene. Însă una este să spui, și alta este să faci. Dacă sunt cu adevărat serioși, vom vedea acest lucru prin acțiunile lor”, a detaliat comisarul european.

La întrevederea cu Marta Kos au participat liderii Blocului Alternativa, ai formațiunii Partidul Nostru, ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), precum și ai Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA).

În data de 11 noiembrie, Marta Kos a revenit la Chișinău, aceasta fiind a patra vizită a comisarei europene pentru Extindere în ultimii doi ani.