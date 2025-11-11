search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Apelul Maiei Sandu către opoziția moldoveană la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană: susținerea aderării la UE

0
0
Publicat:

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat opoziția parlamentară și extraparlamentară să susțină aderarea țării la UE, apelul fiind lansat în timpul ședinței Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană.

În data de 11 noiembrie a avut loc ședința CNIE prezidată de Maia Sandu. FOTO: Presedinte.md
În data de 11 noiembrie a avut loc ședința CNIE prezidată de Maia Sandu. FOTO: Presedinte.md

„Trebuie cu toții să vorbim cu oamenii, să le explicăm ce înseamnă integrarea europeană și să ne unim eforturile pentru a combate dezinformarea pe acest subiect”, a afirmat lidera de la Chișinău. 

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a prezidat la 11 noiembrie ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), a subliniat necesitatea menținerii ritmului reformelor în contextul procesului de aderare la UE, precum și a unei coordonări eficiente între instituții pentru avansarea acestui proces.

De asemenea, Maia Sandu a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, obiectiv care necesită efort continuu, responsabilitate și îndeplinirea angajamentelor asumate de toate instituțiile statului.

„Trebuie să ne concentrăm și să muncim și mai bine, cu seriozitate și responsabilitate. Nu este vorba doar de a bifa niște acțiuni, ci de a face schimbări reale acolo unde oamenii le așteaptă cel mai mult: în justiție, în lupta împotriva corupției. Cetățenii vor să vadă că li se face dreptate. Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata”, a adăugat Maia Sandu. 

La ședință au fost prezenți premierul Alexandru Munteanu și viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Cei doi oficiali au prezentat prioritățile Guvernului în procesul de aderare la UE și i-au informat pe membrii CNIE despre actualizarea Planului Național de Aderare, astfel încât acesta să reflecte următorii pași în procesul de negociere.

Marta Kos, printre participanți 

Printre participanții la ședință s-a numărat și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a vorbit despre concluziile raportului de extindere pe anul 2025, raport ce vizează Republica Moldova. Potrivit acestuia, țara noastră a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate.

„Nu există nicio țară dintre cele 27 de state membre care să fie împotriva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În ultimul an, ați făcut progrese pe toate capitolele”, a declarat oficialul european. 

Întrevedere cu opoziția parlamentară 

Tot pe 11 noiembrie, Marta Kos, aflată într-o vizită în Republica Moldova, a avut o întrevedere cu liderii partidelor parlamentare, cu excepția Partidului Comuniștilor, care a refuzat să participe la discuții cu oficialul european.

,,Membrii opoziției mi-au transmis că nu sunt pro-ruși și că vor susține reformele pro-europene. Însă una este să spui, și alta este să faci. Dacă sunt cu adevărat serioși, vom vedea acest lucru prin acțiunile lor”, a detaliat comisarul european.

La întrevederea cu Marta Kos au participat liderii Blocului Alternativa, ai formațiunii Partidul Nostru, ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), precum și ai Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA).

În data de 11 noiembrie, Marta Kos a revenit la Chișinău, aceasta fiind a patra vizită a comisarei europene pentru Extindere în ultimii doi ani.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
digi24.ro
image
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Meseria la care tinerii din Generația Z visează: „Stresul poate fi mai mare decât pe Wall Street”
gandul.ro
image
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
mediafax.ro
image
Florin Gardoș a trăit șocul vieții: sunat de DIICOT când era în direct! „Ușor-ușor, mi-a revenit pulsul”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii
observatornews.ro
image
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât pierzi la pensie dacă ai avut concedii fără plată sau întreruperi de activitate
playtech.ro
image
Cât de mult a slăbit Dan Alexa la Asia Express. Antrenorul recunoaște că a traversat momente complicate și pe plan personal: ”Acum mă stabilizez”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
O elevă de 17 ani s-a stins pe patul de spital, la Timișoara, după ce a mâncat „fructele roșii ale unei plante ornamentale”
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
ANAF vânează tot ce postați pe rețelele sociale. Fiscul caută poze cu mașini și petreceri
mediaflux.ro
image
„Noi vrem să plecăm” » Pintilii are planul făcut: când o rupe cu FCSB
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Locul superb din Europa unde poți face plajă la mijlocul lunii noiembrie: „În România se deschid Târgurile de Crăciun. Aici: costum de baie și apă turcoaz”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
Kate și Camilla de Ziua Comemorării, 2025, cu maci la rever, Profimedia (2) jpg
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Locul superb din Europa unde poți face plajă la mijlocul lunii noiembrie: „În România se deschid Târgurile de Crăciun. Aici: costum de baie și apă turcoaz”

OK! Magazine

image
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!