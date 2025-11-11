ANAF își digitalizează controalele. Nica: „Ne propunem să țintim acel tip de contribuabil care are un comportament inadecvat”

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că digitalizarea instituției va permite un control mai eficient și transparent asupra contribuabililor cu risc ridicat.

„Partea de digitalizare este extrem de importantă pentru noi și ne propunem ca, prin această digitalizare, analizele pe care le facem și le valorificăm prin structurile de control să fie țintite clar”, a explicat Adrian Nica, marți, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie organizat la Romexpo.

Șeful ANAF a precizat că, în 2026, instituția va publica zonele de risc fiscal, acțiunile întreprinse și rezultatele controalelor, relatează Agerpres.

„Vom veni anul viitor și vom prezenta zonele de risc identificate de noi, acțiunile pe care le întreprindem acolo şi rezultatele pe care le obținem. Ne propunem să ţintim practic acel tip de contribuabil care are un comportament inadecvat din punct de vedere al declarațiilor fiscale, cel care face concurență neloială celorlalți parteneri”, a adăugat Nica.

El a subliniat că firmele corecte vor fi vizitate cât mai puțin sau deloc, instituția concentrându-se pe notificări și discuții, pentru a sprijini contribuabilii de bună credință să ofere informații corecte.

„Aș putea spune celebra zicală 'erorile de azi, procedurile de mâine', știu că mulți sunteți obișnuiți cu ea, asta facem și noi chiar dacă sună banal, dar nu există la nivelul ANAF și niciunde în lumea asta posibilitatea să estimezi orice fraudă care apare”, a spus ironic Nica, referindu-se la învățarea ANAF din propriile greșeli.

Președintele ANAF a menționat că se va acorda o atenție deosebită rambursărilor de TVA, pentru a diferenția contribuabilii onești de cei implicați în scheme de fraudă, subliniind că este vorba despre fraudă, nu despre optimizare fiscală.

Summitul de Fiscalitate și Tehnologie este organizat de Camera Consultanților Fiscali în perioada 11-12 noiembrie la Romexpo, iar printre invitați se numără ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Reinhard Biebel, head of Unit Direct Tax Policy & Cooperation DG TAXUD - Comisia Europeană.