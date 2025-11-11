Guvernul anunță noi investiții în infrastructura de sănătate. Nouă spitale și centre regionale, modernizate cu fonduri europene

Nouă spitale și centre regionale din România vor fi modernizate și extinse prin fonduri europene, în cadrul Programului Sănătate 2021–2027, a anunțat, marți, Guvernul.

Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate, împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, a aprobat finanțarea a nouă proiecte majore pentru sistemul sanitar românesc, care vor fi susținute prin fondurile europene aferente perioadei 2021–2027.

Proiectele vizate sunt considerate esențiale pentru creșterea calității actului medical, modernizarea infrastructurii spitalicești și îmbunătățirea siguranței pacienților.

Potrivit Executivului, vor fi finanțate următoarele investiții:

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – corp nou pentru oncologie și cardiologie intervențională;

Centrul de Politraumă Pitești;

Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea;

Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București – sediu nou;

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – corp nou pentru oncologie și neurologie;

Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

Spitalul nr. 2 Vaslui – corp nou de clădire;

Spitalul Județean de Urgență Bacău – corp nou de clădire.

Potrivit Guvernului, urmează semnarea contractelor de finanțare pentru aceste investiții, care vor continua planurile inițiale din PNRR și vor contribui la modernizarea rețelei de sănătate din România.