Abu Dhabi țintește către stele odată cu lansarea unui centru spațial capabil să producă 50 de sateliți pe an

Un centru de producție spațială capabil să construiască până la 50 de sateliți pe an a fost inaugurat în Abu Dhabi, notează The National News.

Compania Orbitworks, formată printr-un parteneriat între Marlan Space (Abu Dhabi) și Loft Orbital (San Francisco), a deschis un centru de asamblare, integrare și testare a sateliților în zona economică Kezad din emirat.

Noua fabrică va permite Emiratelor Arabe Unite să producă sateliți pe plan intern, care vor putea fi vânduți clienților locali și internaționali, reducând dependența de importuri.

„Obiectivul nostru este să devenim un exportator important pentru guverne și clienți comerciali”, a declarat dr. Hamdullah Mohib, director executiv interimar al Orbitworks și CEO al Marlan Space. „Când am creat această facilitate, ne-am propus să fim o entitate mare, orientată comercial”, a adăugat el.

Fabrica are o suprafață de 4.645 metri pătrați și poate gestiona sateliți de până la 500 de kilograme. „A fost o ambiție veche în regiune să se construiască o astfel de capacitate”, a spus dr. Mohib. „Este extrem de necesar, întrucât cursa spațială se accelerează, iar cererea pentru sateliți crește.”

Locuri de muncă și inovație

Proiectul generează deja locuri de muncă și oportunități pentru cetățenii Emiratelor și rezidenți străini. În prezent, compania are 35 de angajați, iar până la finalul anului numărul lor va ajunge la 53.

„Creăm locuri de muncă, care vor avea un impact semnificativ asupra economiei”, a precizat dr. Mohib, adăugând că personalul local este instruit pentru a asigura transferul de cunoștințe.

Constaelația Altair

Orbitworks dezvoltă și propria constelație de sateliți, numită Altair („cel care zboară”, în arabă), formată inițial din 10 sateliți destinați observării Pământului în timp aproape real.

Fiecare satelit integrează senzori optici, infraroșii, termali și de frecvență radio, împreună cu procesare bazată pe inteligență artificială. Când senzorii detectează o activitate relevantă, satelitul capturează imagini detaliate și le procesează automat, oferind informații imediate clienților.

„Acești sateliți devin furnizori de informații, nu doar generatori de imagini”, a explicat dr. Mohib.

Datele pot fi folosite, de exemplu, de companii precum Adnoc, pentru monitorizarea conductelor, a depozitelor și a platformelor petroliere. Sistemul ar putea semnala în timp real scurgeri sau avarii, dar are aplicații și în agricultură, monitorizarea climei, logistică maritimă și răspuns la dezastre.

Primul satelit din constelația Altair este programat să fie gata în a doua jumătate a anului viitor.

O industrie spațială în creștere

Proiectul Orbitworks îmbină viteza și mentalitatea unei start-up cu resursele și viziunea pe termen lung a EAU. „Sateliții sunt, de obicei, construiți în 18 luni – 3 ani. Noi am reușit să construim atât facilitatea, cât și echipa, și am început deja proiectarea primei constelații”, a spus dr. Mohib.

Compania a atras deja interes internațional, având un client din Europa de Vest confirmat.

Evenimentul de lansare, desfășurat marți, a reunit reprezentanți ai comunității spațiale din EAU, inclusiv Agenția Spațială a Emiratelor, Space42, Edge Group, precum și astronauții Nora Al Matrooshi și Mohammad Al Mulla.

„Acest proiect sprijină eforturile de a construi o economie spațială durabilă, bazată pe cunoaștere, inovație și tehnologie avansată”, a declarat dr. Ahmad Al Falasi, președintele Agenției Spațiale a Emiratelor Arabe Unite. „El subliniază și rolul tot mai important al sectorului privat în realizarea viziunii Emiratelor Arabe Unite de a dezvolta o industrie spațială de talie mondială.”