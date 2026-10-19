Un polițist a fost împușcat în plină stradă, în Marea Britanie. Patru persoane au fost arestate

Patru persoane au fost arestate după ce un polițist a fost împușcat în picior, în centrul orașului Nottingham, din Marea Britanie. Agentul a fost operat și se află în continuare în spital. Potrivit unui oficial, rănile suferite nu îi pun viața în pericol, dar i-ar putea schimba viața.

Incident șocant în Marea Britanie: un polițist a fost împușcat în timp ce se afla în misiune Foto: ARHIVĂ, adevărul

Atacul a avut loc duminică dimineața, cu puțin timp înainte de ora 04:50, pe strada Angel Row din Nottingham. Potrivit poliției din Nottinghamshire, agentul s-a apropiat de doi suspecți aflați la o stație de autobuz, moment în care a fost împușcat.

Anchetatorii au descoperit o armă de foc la locul incidentului și încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs atacul.

Patru persoane, arestate în două zone din Marea Britanie

Trei persoane au fost arestate duminică seara, după ce polițiștii au oprit un vehicul în zona Radford din Nottingham. Este vorba despre două femei, în vârstă de 27 și 25 de ani, și un bărbat de 24 de ani, potrivit BBC.

Femeia de 27 de ani este suspectată de vătămare corporală gravă cu intenție și de deținerea unei arme de foc cu intenția de a pune în pericol viața unei persoane.

Bărbatul de 24 de ani și femeia de 25 de ani sunt suspectați că au ajutat o persoană care a comis o infracțiune.

Un al patrulea suspect, un bărbat de 30 de ani, a fost arestat în comitatul Bedfordshire, în primele ore ale zilei de luni. Acesta este suspectat că a ajutat, de asemenea, un autor al unei infracțiuni să scape de răspundere.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă audierile pentru a stabili rolul fiecărei persoane în incident.

Adjuncta șefului poliției din Nottinghamshire, Claire Rukas, a declarat că o echipă de detectivi lucrează pentru a reconstitui evenimentele.

„Mă bucur că au fost făcute patru arestări și sper că acest lucru va oferi publicului un sentiment de siguranță, în timp ce persoanele reținute sunt audiate în legătură cu folosirea armei de foc”, a afirmat aceasta.

Oficialul a precizat că polițistul se recuperează în spital și beneficiază de sprijinul colegilor și al celor apropiați. Totodată, a făcut apel la respectarea vieții private a agentului și a familiei sale.

Între timp, cordonul de securitate instituit pe strada Angel Row după atac a fost ridicat.

Gary Godden, comisarul pentru poliție și criminalitate din Nottinghamshire, a declarat luni că rănile suferite de agent nu îi pun viața în pericol, dar ar putea avea consecințe importante pe termen lung.

Comisarul a subliniat că incidentul evidențiază pericolele la care sunt expuși polițiștii în timpul intervențiilor.

„Acest polițist urma să vorbească cu două persoane care se comportau suspect, iar apoi s-a întâmplat acest lucru”, a explicat Gary Godden.

Deputata laburistă Nadia Whittome, care reprezintă circumscripția Nottingham East, a declarat pentru BBC că, potrivit informațiilor pe care le avea, polițistul ieșise din sala de operație.

Ea a recunoscut că incidentul ar putea afecta imaginea orașului, dar a subliniat că astfel de evenimente sunt extrem de rare.