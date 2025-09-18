Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra

Doi tineri de 18 și 19 ani au fost arestați în Marea Britanie și trimiși în fața instanței, fiind suspectați că au orchestrat un atac cibernetic care a paralizat timp de trei luni serviciile online ale Transport for London (TfL). Acțiunea, atribuită grupării Scattered Spider, a provocat pagube estimate la 39 de milioane de lire sterline și a expus datele personale a mii de călători, potrivit BBC.

Thalha Jubair, 19 ani, din estul Londrei, și Owen Flowers, 18 ani, din Walsall, West Midlands, au fost arestați marți la domiciliu de către NCA și Poliția Orașului Londra. Cei doi au apărut joi la Tribunalul de Magistrați din Westminster, fiind acuzați de conspirație pentru a comite acte neautorizate împotriva TfL, conform Legii privind abuzul informatic. Ambii au fost plasați în arest preventiv.

TfL a precizat că atacul a afectat panourile de informare și serviciile online, deși trenurile și autobuzele nu au fost vizate. Aproximativ 5.000 de clienți au fost notificați că informațiile lor personale, inclusiv numere de cont bancar, coduri sort, nume și adrese de email, ar fi putut fi accesate neautorizat.

„Aceste inculpări reprezintă un pas esențial într-o anchetă lungă și complexă. Atacul a provocat pierderi semnificative pentru TfL, parte a infrastructurii critice naționale”, a declarat Paul Foster, director adjunct al Unității Naționale de Criminalitate Cibernetică

În timpul anchetei, s-a descoperit că Owen Flowers a vizat și companii americane din domeniul sănătății, fiind inculpat pentru tentative de infiltrare și deteriorare a rețelelor SSM Health Care Corporation și Sutter Health.

Cei doi inculpați au păstrat tăcerea în instanță, fiind îmbrăcați casual: Flowers cu hanorac gri „off the grid”, iar Jubair cu hanorac negru și ochelari negri. Din cauza atacului, cei 25.000 de angajați ai TfL au fost nevoiți să se prezinte fizic la birouri pentru verificarea identității, parte a operațiunii de recuperare.

TfL a salutat acțiunea NCA: „Salutăm inculparea celor două persoane implicate în incidentul cibernetic care ne-a afectat operațiunile anul trecut.”