Atac armat într-o școală din sudul Franței. Directorul și un profesor au fost împușcați de un adolescent de 14 ani

Directorul şi o profesoară ai unei şcoli din sudul Franţei, care nu a fost implicată în protestele elevilor, au fost împuşcaţi şi răniţi luni de un adolescent în vârstă de 14 ani, care a tras asupra lor cu o puşcă de vânătoare şi este acum arestat.

Incidentul a avut loc în localitatea Aubagne Foto: X

Directorul a fost rănit de un glonţ de calibrul 12, a declarat o sursă a poliţiei, care a confirmat şi rănirea unui al doilea cadru didactic în acest atac ce a avut loc în jurul orei locale 10:00 în oraşul Aubagne, în apropiere de Marsilia.

Directorul şi profesoara au primit îngrijiri la faţa locului şi rănile suferite nu le pun viaţa în pericol, a adăugat aceeaşi sursă, scrie Agerpres.

Potrivit postului de televiziune France 3, presupusul autor a tras mai multe focuri de armă pe terenul şcolii, iar personalul acesteia a fost cel care l-a imobilizat înainte ca poliţia să intervină..

Parchetul din Marsilia a anunţat că a fost efectuată o arestare în urma atacului, al cărui motiv încă nu este clar, nici dacă are vreo legătură cu actualele proteste desfăşurate de liceenii francezi şi în care elevii respectivei şcoli nu au fost implicaţi.