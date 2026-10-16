Atac sângeros într-o școală din SUA. Trei copii și un profesor au fost uciși de un adolescent

Cel puțin două persoane au fost spitalizate în urma unui atac armat produs joi într-o școală primară din statul american Oregon. Poliția a confirmat că printre victime se numără și copii, iar atacatorul a fost împușcat mortal.

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Autoritățile au anunțat că atacatorul de la școala primară Silver Rail din Bend, Oregon, era un adolescent în vârstă de 16 ani, care a ucis trei copii și un profesor înainte de a fi împușcat de o persoană aflată la fața locului, care l-a urmărit în interiorul școlii, scrie Mediafax.

Copiii uciși aveau 5, 8 și 11 ani. Un alt copil, în vârstă de 7 ani, și un profesor de 54 de ani au fost răniți și transportați la spital în stare critică, a declarat șeful poliției din Bend, Mike Krantz.

Adolescentul, care locuia în Bend, a pătruns cu forța în școală, după ce a tras asupra ușilor încuiate. Acesta a fost găsit mort în interiorul clădirii, la câteva minute după primul apel de urgență.

Potrivit unui oficial din cadrul forțelor de ordine, atacatorul a folosit o pușcă cu încărcare manuală, de tip pump-action, cumpărată de mama sa. Sursa a vorbit sub protecția anonimatului, deoarece nu era autorizată să ofere public detalii despre anchetă.

Poliția nu știe deocamdată dacă adolescentul cunoștea pe cineva din școală sau dacă fusese elev al instituției.

Guvernatoarea statului Oregon, Tina Kotek, a declarat că este „absolut devastată” de tragedie și i-a mulțumit persoanei care a intervenit pentru a opri atacatorul.

„Membrului comunității care a intervenit eroic pentru a preveni pierderea altor vieți: acțiunile dumneavoastră implică o povară emoțională uriașă și vreau să știți că gândurile mele se îndreaptă și către dumneavoastră”, a declarat guvernatoarea.

Elevii au fost evacuați din sălile de clasă

Școala Silver Rail a fost plasată în stare de izolare, potrivit districtului școlar Bend-La Pine.

„În acest moment, verificăm fiecare sală, una câte una, și evacuăm toate persoanele aflate în școală. Este genul de lucru pe care nu vrem niciodată să îl vedem întâmplându-se în Bend. Este devastator”, a declarat Miller, vizibil emoționată.

Școala se află la peste 160 de kilometri sud-est de Portland și avea 459 de elevi înscriși anul trecut, potrivit Departamentului Educației din Oregon.

Instituția găzduiește copii din clasele pregătitoare până în clasa a cincea.