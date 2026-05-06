Șoferul german acuzat că a intrat intenționat cu mașina în mulțime în Leipzig, internat la psihiatrie. Judecătorii invocă risc de repetare

Bărbatul în vârstă de 33 de ani acuzat că a intrat intenționat cu mașina într-o mulțime, în centrul orașului Leipzig, a fost prezentat în fața instanței germane. În urma incidentului de zilele trecute, două persoane au murit și sase au fost rănite, dintre care două grav. De asemenea, bărbatul a fost internat într-un spital de psihiatrie.

Un judecător a decis internarea acestuia într-un spital de psihiatrie, declarând că există „motive întemeiate” pentru a crede că suspectul avea discernământul semnificativ diminuat în momentul producerii tragediei, conform Deutsche Welle.

Potrivit autorităților germane, cei doi oameni care și-au pierdut viața sunt un bărbat în vârstă de 77 de ani și o femeie de 63 de ani. Celelalte șase victime, cu vârste cuprinse între 21 și 87 de ani, au fost transportate la spital, două dintre acestea aflându-se în stare gravă.

Judecătorul a motivat măsura internării prin existența riscului ca inculpatul să comită în viitor „alte fapte ilegale grave, de o gravitate comparabilă”, dacă nu va beneficia de tratament de specialitate. Instanța a considerat că suspectul se afla „într-o stare de responsabilitate cel puțin semnificativ diminuată” în momentul atacului.

Anchetatorii susțin că incidentul a fost o acțiune deliberată, iar bărbatul ar fi urmărit „să ucidă și să rănească grav cât mai multe persoane posibil”. Cu toate acestea, procurorii au precizat că, până în acest moment, nu există indicii care să arate că atacul ar fi avut motivații religioase sau politice.

Ancheta a scos la iveală faptul că suspectul fusese internat voluntar într-o clinică de psihiatrie între 17 și 29 aprilie, cu doar câteva zile înainte de tragedie, pentru tratament de specialitate. Autoritățile sanitare regionale au transmis agenției AFP că, în perioada respectivă, bărbatul nu a fost considerat un pericol pentru sine sau pentru cei din jur, motiv pentru care i s-a permis externarea.

În prezent, acesta este cercetat pentru dublă omucidere și multiple tentative de omor. Ancheta este în desfășurare.